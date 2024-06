“Il Vulcano di Tor Bella Monaca”: Andreco valorizza la periferia

Il Museo delle periferie – sotto la direzione artistica di Giorgio de Finis – ha scelto un progetto di street art murale site specific ad opera dell’artista Andreco, primo classificato al Bando Lazio Street Art della Regione Lazio. L’opera – che raffigura un vulcano – si trova in Largo Ferruccio Mengaroni 11 a Tor Bella Monaca. Il contesto è un quartiere periferico, quello del VI Municipio, nell’immaginario comune spesso posto in cattiva luce, screditato come area marginale sia dal punto di vista urbanistico sia sociale. Andreco è un artista particolarmente sensibile e attento alle tematiche ambientali e sociali del mondo contemporaneo. Il progetto intende accendere un riflettore sul tema delle periferie, nell’ambito di un’analisi più ampia del fenomeno urbano su scala globale.

© Monkeys VideoLab © Monkeys VideoLab

«È mia intenzione dare al quartiere un’opera che sia ragione di vanto, riflessione e azione» – ha affermato Andreco, che ha voluto «realizzare un vulcano, simbolo indiscusso della forza della natura; quella geologica, con origini profonde ed antichissime. Enormi masse di minerali che fondono a causa di pressioni e temperature altissime nel sottosuolo, per poi sgorgare in superficie tramite eruzioni improvvise».

© Monkeys VideoLab © Monkeys VideoLab © Monkeys VideoLab

«Allo stesso tempo» – continua «il vulcano è simbolo di forza di volontà, di entusiasmo, di prolifica generazione di idee e contenuti. Ho immaginato un vulcano che erutta possibilità, pratiche, idee, che quando ricadono sul territorio generano cambiamento, euforia, possibilità. Spero che i giovani di Tor Bella Monaca crescano con un vulcano di idee dentro, per cambiare il proprio futuro e, con determinazione e forza di volontà, migliorare le loro sorti, quelle del quartiere e dell’intera città». Il progetto, presentato nell’ambito di IPER – Festival delle Periferie a cura del Museo delle periferie – Azienda Speciale Palaexpo, con la direzione artistica di Giorgio de Finis, è un’iniziativa finanziata con fondi della Regione Lazio.

info: Museo delle Periferie