Il resto di niente è la nuova mostra che Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre e Gucci presentano a partire da giovedì 30 maggio. L’esposizione, che rimarrà visibile per gran parte dell’estate, fino a lunedì 29 luglio 2024, esplora la relazione tra i contesti architettonici e le esperienze identitarie ed emotive che li abitano, dando vita a un racconto corale fatto di installazioni, fotografie, modelli, opere sonore, video, sculture di neon, schizzi architettonici e grandi disegni che si confrontano tra loro. Da un’idea di Sabato De Sarno, il progetto espositivo è a cura di Eva Fabbris con Giovanna Manzotti.

Il resto del niente prende le mosse dall’omonimo romanzo di Enzo Striano (Mondadori) che, a partire dalle vicende personali della protagonista Eleonora de Fonseca Pimentel, traccia un ritratto delle trasformazioni sociali e antropologiche che interessano Napoli negli anni della rivoluzione del 1799. Allo stesso modo, la mostra al Museo Madre rielabora in modo figurato i temi trattati dal libro che, tra soggettività e storia, indaga la possibilità di trasformazioni sociali e antropologiche in un’epoca di fortissimo cambiamento per la città partenopea.

Il percorso espositivo, che esplora quindi Napoli e i suoi mutamenti, prende le mosse da uno dei protagonisti più visionari della scena architettonica italiana della seconda metà del Novecento, Aldo Loris Rossi (1933-2018). Autore, a partire dagli anni Sessanta, di un discorso estetico e politico sull’architettura e sull’urbanistica, riservando un’attenzione particolare alla città di Napoli, Rossi è il vero e proprio fil rouge della rassegna. La visione dell’architetto emerge in mostra attraverso una selezione dei suoi disegni e progetti per Napoli, molti dei quali concepiti con Donatella Mazzoleni (1943), tra cui quello della Casa del Portuale (1968-1980) o del complesso residenziale di Piazza Grande (1979-1989), vividi esempi di architettura brutalista ideati nel solco delle utopie del secondo dopoguerra.

Tobias Zielony, Overshoot 1, 2024, courtesy the artist and Galleria Lia Rumma, Milan/Naples Tobias Zielony, Overshoot 3, 2024, courtesy the artist and Galleria Lia Rumma, Milan/Naples

La mostra prende le mosse proprio da questi materiali, proponendo un inedito dialogo con le opere di dodici artisti contemporanei di diversa provenienza e generazione, ognuno dei quali porta risposte e interpretazioni diverse rispetto all’immaginario che oggi evocano queste strutture e con ciò che si prospettava al tempo della loro costruzione. Oltre a Rossi e Mazzoleni, protagonisti del progetto espositivo sono quindi i lavori di Vincenzo Agnetti (1926 – 1981), Giulio Delvè (1984), Özgür Kar (1992), Franco Mazzucchelli (1939), Jim C. Nedd (1991), Sara Persico (1993), RM (Bianca Benenti Oriol e Marco Pezzotta, duo fondato a Ginevra, 2015), Domenico Salierno (1967), Nanda Vigo (1936 – 2020), Angharad Williams (1986) e Tobias Zielony (1974).

La mostra, che si avvale della collaborazione degli Archivi di Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, dell’Archivio Vincenzo Agnetti (Milano) e dell’Archivio Nanda Vigo (Milano), sancisce la ripresa dell’attività espositiva del Museo Madre, dopo l’interruzione per consentire la prima fase di lavori e opere di manutenzione straordinaria, e costituisce un esempio di prima collaborazione con un ente privato – Gucci – da parte dell’istituzione.

In più, Il resto del niente si inserisce nel filone di ricerca inaugurato dal Madre nel 2023 e dedicato all’osservazione di Napoli come metropoli mediterranea che sta reinventando la narrativa con cui concepirsi e raccontarsi, con nuove scene e nuove stereotipie. Questo ambito di indagine è stato avviato con la commissione e pubblicazione del libro fotografico Napoli di Giovanna Silva (Mousse Publishing, 2023), e verrà sviluppato in un programma di conferenze a partire dal mese di giugno per proseguire fino all’autunno 2024.

info: madrenapoli.it