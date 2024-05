Giuliana Setari Carusi, Presidente della Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, collezionista d’arte contemporanea italiana, invitata come relatrice a The Art Symposium, la giornata dedicata ai rapporti tra arte e imprese organizzata da Inside Art e GNAM, è intervenuta nel quarto panel Collezionismo e Mercato: gli investimenti culturali. «Fino ad ora – ha affermato rivolgendosi agli altri relatori Claudia Dwek (Chairman Sotheby’s Europa), Cristina Mazzantini (Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Presidente FSRR) – si è parlato di strategie e di indirizzi, è stata interessante questa giornata multidisciplinare».

Poi, raccontando la sua esperienza: «Quest’anno Michelangelo Pistoletto ha compiuto 90 anni e la Fondazione 25: è stato un anniversario importante. Pistoletto è uscito dallo studio considerando che l’artista non doveva rimanere nell’atelier ed entrare a contatto con la società. Il discorso della Fondazione proviene dalla sua idea dell’arte: Michelangelo ha sempre parlato della responsabilità dell’artista nei confronti della società. In questo quadro, l’accademia deve essere uno spazio di formazione anche etico». Una mission che trova ampio spazio nella Fondazione Pistoletto, dove si svolgono attività di natura diversa ma tutte con uno sguardo rivolto ai problemi del mondo, «esulando – afferma Setari Carusi – l’arte come la moda sostenibile o gli obiettivi in quanto a sostenibilità da raggiungere entro il 2030, e questo perché è importante creare contatti con la società. Pistoletto parla però anche di una necessità di sensibilizzare gli imprenditori nel loro rapportarsi con il mondo. E questo è possibile a Cittadellarte con un corso non ancora riconosciuto. Noi siamo i collezionisti a cui si riferiva Claudia Dwek, perché abbiamo una collezione che ha un suo senso».

photo Marta Ferro

Giuliana Setari Carusi è Presidente della Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, collezionista d’arte contemporanea italiana e una figura di spicco nel mondo dell’arte internazionale. Insieme al marito Tommaso Setari ha iniziato nei primi anni ’80 a collezionare arte contemporanea: la loro collezione è oggi conosciuta a livello internazionale. Nel 2000 fonda l’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro Dena Foundation for Contemporary Art che promuove gli artisti visivi emergenti sulla scena artistica internazionale.