Moderato da Angelo Crespi, Direttore Pinacoteca di Brera, il quarto e ultimo ciclo di interventi della giornata The ART Symposium, organizzata da Inside Art e GNAM, dal titolo Collezionismo e Mercato: gli investimenti culturali, si è incentrato sul rapporto tra mercato e arte, analizzato attraverso le opinioni di Claudia Dwek (Chairman Sotheby’s Europa), Cristina Mazzantini (Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea), Giuliana Setari Carusi (Presidente Cittadellarte – Fondazione Pistoletto), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Presidente FSRR).

«Il mondo dell’arte e del collezionismo – ha esordito Crespi – è diventato uno dei settori dominati dalle donne. Quello tra collezionismo e mercato è un binomio, ma al tempo stesso un ossimoro: il collezionista, se si pensa a Freud, è uno che trattiene, mentre il mercato presuppone la circolazione dei beni. C’è un contrasto tra chi vuole tenere le opere e chi le vuole diffondere. Ne parliamo con le nostre oratrici, che ringrazio, a partire dalla padrona di casa Cristina Mazzantini, a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo – presidente della Fondazione Sandretto, Giuliana Setari Carusi – presidente Cittadellarte – Fondazione Pistoletto -, e Claudia Dwek – Chairman Sotheby’s Europa -. Mi riferisco a quest’ultima in particolare per parlare di investimenti, essendo l’asta il luogo in cui si forma il collezionismo».

photo Marta Ferro

Angelo Crespi è direttore della Pinacoteca di Brera, ma anche giornalista, critico d’arte, saggista e drammaturgo italiano. Un “manager umanista” che ha collaborato con il Foglio, il Giornale e il Corriere della Sera e che vanta pubblicazioni di numerosi saggi d’arte e alcune commedie teatrali. Ha curato decine di mostre con i relativi cataloghi, collaborando con fondazioni e musei italiani e stranieri.