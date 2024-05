Marcello Presicci, segretario generale della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, invitato a parlare nell’ambito del terzo panel dell’Art Symposium, intitolato La rivoluzione digitale, l’innovazione dalle università alle aziende, ha racconta la storia e la genesi della scuola di formazione che rafforza le competenze della futura classe dirigente. «La scuola politica “Vivere nella Comunità” – ha spiegato – è nata quattro anni fa: è una scuola di formazione, che rafforza le competenze della futura classe dirigente. Ci siamo resi conto che abbiamo la necessità di investire sulle competenze che riguardano i giovani. Questa scuola nasce attorno alcune delle aziende più importanti dello Stato, da Unipol a Poste Italiane con partner altrettanto di rilievo. Fondamentale è stato individuare gli aspetti economici sulla futura classe dirigente: alcuni di loro non appartenenti all’arte indicano tre elementi chiave: la difesa del patrimonio artistico italiano, le sinergie pubblico-privato e iniziative che vanno a diffondere la cultura del nostro paese. Io ringrazio Guido perché ha creato una rivista, ha avuto modo di legare aziende private a iniziative statali. Abbiamo bisogno di persone che fanno accadere le cose anche da mondi diversi: la necessità è quella di individuare mondi al di fuori dell’arte attraverso cui dialogare».

photo Marta Ferro

«Prenderò in prestito due pensieri, uno del Prof. Cassese, perché il titolo stesso “Vivere nella Comunità” è una sua espressione. Il titolo rimanda a un concetto che spiega come ci si possa occupare della cosa pubblica anche nel privato. L’idea di federare i manager delle aziende private consente proprio di fare questo. Perciò il titolo indica il DNA della nostra iniziativa. Il secondo pensiero è di Francesco Profumo, perché il nostro progetto rafforza le competenze dei futuri manager con l’ibridazione delle conoscenze e delle competenze. La maggior parte delle volte infatti c’è una conoscenza verticale molto approfondita. Se noi desideriamo che i futuri manager abbiano la sensibilità di produrre iniziative al di fuori dei limiti tradizionali, bisogna investire in questa tipologia di formazione. Ed è questo l’obiettivo del nostro progetto».

Marcello Presicci è segretario generale della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, nonché suo membro fondatore. È inoltre un giornalista professionista, manager nel settore della comunicazione, lobbying e relazioni istituzionali, docente della Luiss Business School e consulente media relations per Banca di Verona e Vicenza.