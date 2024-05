Alessandro Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore dell‘Università Europea di Roma, invitato a parlare a The Art Symposium nell’ambito del terzo panel intitolato La rivoluzione digitale, l’innovazione dalle università alle aziende si è interrogato sui limiti della tecnologia e sull’importanza di valorizzare la creatività e la formazione umanistica. «Le intelligenze artificiali – ha spiegato – sono tecniche, non sono contenuti: sono tecniche intelligenti, ma anche pigrizia, l’abbassamento della curiosità. A un certo punto c’è un’assuefazione: i contenuti si standardizzano, ma diventano anche incontrovertibili. Seguendo un trend, le intelligenze artificiali guardano al passato, ma non hanno i guizzo creativo del genio. Per cui, bisogna innervare di umanistica, e gli atenei hanno questo scopo, mettendo in campo le materie tradizionali. Al dunque, i grandi progressi dell’umanità li ha fatti il pensiero, non la tecnica: il pensiero ha sempre rappresentato anche una soluzione irragionevole. Allora la scommessa sta nel ritenere gli atenei e le scuole, una volta consegnate le competenze tecnologiche, capaci di insegnare capacità critiche. La creatività, però, deve essere remunerata: ecco a cosa serve l’ente formativo universitario».

photo Marta Ferro

«È necessario essere bravi e fondati nelle proprie radici culturali e trovare nuove tecniche per interessare le nuove generazione. Facile salire sulla cattedra e raccontare cose risapute con totale disattenzione dell’auditorio! Molti purtroppo lo fanno, ma è un comportamento non etico. Davanti a delle generazioni che hanno una bassa soglia di attenzione è necessario stimolare curiosità, e anche questa è etica. Poi c’è l’etica dei contenuti e anche su questo le tecnologie hanno un ruolo fondamentale. Io mi trovo nel comitato di bioetica e ricordo l’episodio di un detenuto che protestava per le sue misure eccessivamente restrittive, minacciando lo sciopero della fame. Il ministro della giustizia temeva che il detenuto sarebbe potuto morire all’interno del carcare e sottopone un quesito – se perde conoscenza dobbiamo rispettare la sua volontà e non alimentarlo più o no? La risposta è stata quello di alimentarlo anche in caso di perdita di coscienza: abbiamo poi riportato il medesimo quesito a ChatGpt che ci ha dato una risposta analoga da quella data dal comitato di bioetica. Abbiamo inoltre chiesto le fonti da cui aveva attinto l’algoritmo che comincia così a citare una serie di legge, tutte corrette e con articolo corrispondente: i contenuti tuttavia non esistevano, erano stati inventati di sana pianta dall’algoritmo stesso. Messi insieme avevano creato un pensiero eticamente dominante, era una sorta di etica condivisa a livello planetario. Ma le fonti erano sbagliate e l’etica può allora essere definita in questo modo? E con fonti erronee considerate vere, come si potrebbe rovesciare un così radicato pensiero?».

Alberto Gambino è professore ordinario di diritto privato e prorettore dell‘Università Europea di Roma. Precedentemente è stato direttore del Dipartimento di Scienze umane e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ha insegnato come docente di ruolo nell’ Università degli studi di Napoli “Parthenope” e come docente incaricato alla Luiss Guido Carli e alla Sapienza Università di Roma. Inoltre è anche docente di filosofia del diritto, di diritto dell’informatica e di diritto sportivo.