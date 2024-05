Elisabetta Benassi nasce, vive e lavora a Roma. Ed è proprio la sua città a dedicarle la sua prima mostra antologica. La mostra Autoritratto a lavoro, allestita nella grande sala all’ingresso del MACRO, una delle sue gallerie espositive, mette insieme 25 lavori, dagli storici dei primi anni 2000 fino alle opere recenti e tre produzioni create per l’occasione, attraverso i quali racconta gli oltre vent’anni della produzione artistica della Benassi.

Exhibition view, Macro, ph. Agnese Bedini – DLS Studio

Esponente della video arte italiana, ma non solo, la ricerca artistica della Benassi è caratterizzata dalla capacità di muoversi tra linguaggi, medium e immagini differenti: passa dalle installazioni ai video, dalle performance alle fotografie, in alcuni casi fondendoli in un tutt’uno operativo. Nei suoi lavori, facendo leva su suggestioni emotive e mnemoniche, fa coincidere aspetti autentici della realtà con piani diversi della conoscenza. C’è un riferimento al proprio vissuto personale e a indagini di carattere storico, sociale, antropologico, che la portano a compiere una esperienza artistica totalizzante.

Con riferimenti alla tradizione culturale politica e artistica del Novecento, alla psicanalisi e a temi controversi della contemporaneità, l’opera di Elisabetta Benassi percorre criticamente lo spazio conflittuale del presente. Sullo sfondo dei suoi lavori appare sempre una domanda sulla condizione e l’identità attuali, sui loro rapporti col passato storico e una spinta a riconsiderarlo, guardandolo in controluce, smuovendo lo spettatore nel profondo e spingendolo a riflettere.

Elisabetta Benassi, Yield to Total Elation, 2006 Elisabetta Benassi, Telegram from Buckminster Fuller to Isamu Noguchi explaining Einstein’s Theory of Relativity, 2010

In Autoritratto a lavoro, l’artista ha proposto una riflessione sul concetto stesso di retrospettiva e si propone, come dice il titolo stesso, come un autoritratto dell’artista al lavoro. L’allestimento pensato dalla Benassi è esso stesso un grande intervento installativo: una mise en scène delle sue opere, realizzata attraverso un sistema di architetture e ambienti disposti nello spazio come fossero quinte teatrali.

Le strutture modulari accolgono, si adattano e in parte nascondono le opere ai visitatori, i quali, lasciati liberi di muoversi nello spazio espositivo, scoprono ad ogni angolo qualcosa di inaspettato. Ogni struttura, ricoperta da pannelli modulari in gesso recanti le tracce degli stampi serviti a crearla, appare come un corpo scultoreo dalle sembianze brutaliste, risultando in un display che diventa esso stesso intervento artistico.

Elisabetta Benassi, Memorie di un cieco, 2010 Elisabetta Benassi, Autoritratto al lavoro, 2016

Le opere sono presentate in modo associativo e volutamete non cronologico. Grazie alla coerenza del display e alla continuità offerta dalle architetture in gesso, l’artista stabilisce un sistema di armonia formale, offrendo una cornice discorsiva alla sua ricerca che da sempre resiste i sistemi di classificazione, abdicando ogni idea di stile e canone.

La prima opera che accoglie lo spettatore è sonora: due voci femminili fuori campo gridano frasi che riprendono i titoli delle opere dell’artista Alighiero Boetti, combinate da un software in modo casuale. Si tratta di Ordine e disordine (2013-24), che nasce come performance realizzata per le strade di Roma e successivamente è stata ripensata come intervento diffuso per la stazione Vittoria della metropolitana di Brescia.

Exhibition view, Macro, ph. Agnese Bedini – DLS Studio

Exhibition view, Macro, ph. Agnese Bedini – DLS Studio Exhibition view, Macro, ph. Agnese Bedini – DLS Studio

Tra gli altri troviamo: You’ll Never Walk Alone (2000), un video in cui immagina una partita a calcio, tenutasi allo stadio Flaminio, tra l’alter ego della Benassi, Bettagol, e un giovane che assomiglia a Pier Paolo Pasolini; in Timecode (2000) i due giovani, girano in moto per le strade della periferia romana. In entrambi i video la colonna sonora è costituita da frammenti del film Uccellacci e uccellini (1966) di Pier Paolo Pasolini.

Bettagol (2000), una giacca in pelle rossa con il numero 9 e il nome che dà il titolo all’opera, anche in questo caso entra in scena l’alter ego dell’artista; Autoritratto al lavoro, un ready-made, due motozappe d’epoca, una del 2016 e una del 2021, prodotte dalle Officine Meccaniche Benassi, in cui l’artista propone una riflessione sulla tradizione dell’autoritratto ed evoca l’idea dell’artista come macchina; All I Remember (2010 – in corso), in cui immagini riprodotte ad acquerello, mostrano didascalie, annotazioni e timbri presenti sul retro si migliaia di fotografie raccolte negli archivi di agenzie di stampa italiane e internazionali. In questo caso, l’artista priva lo spettatore dell’immagine fotografica e, con essa, del suo valore di simulacro, andando a costituire un archivio inedito della storia del XX secolo.

Elisabetta Benassi, Shadow Work, 2017 Elisabetta Benassi, Fixator III (Rhinoceros), 2023

L’esposizione, aperta al pubblico fino al 25 agosto e curata da Luca Lo Pinto, direttore del MACRO, si inserisce nel programma Solo/Multi, ideato per ospitare mostre monografiche, a più voci o antologiche non convenzionali, pensate in modo organico quasi come fossero esse stesse opere d’arte, e dedicate a figure che, muovendosi tra diverse discipline, sfuggono ai tentativi di classificazione classici.