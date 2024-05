TEFAF apre di nuovo i suoi battenti a New York, dove torna per la sua decima edizione. Di base a Maastricht, la fiera trova nella Grande Mela uno spazio privilegiato per esprimere le attuali condizioni del mercato dell’arte e i suoi principali attori. TEFAF New York, che si svolgerà dal 10 al 14 maggio al Park Avenue Armory, nel cuore di Manhattan, presenta quest’anno ai collezionisti un panorama all’insegna del design e dell’antiquariato.

Con 89 gallerie internazionali provenienti da 15 paesi, TEFAF New York propone una selezione di opere d’arte senza limiti di tempo e categoria. «Qui converge la comunità artistica internazionale, l’energia vibrante della città è palpabile e non ha eguali in nessun altro luogo del mondo», ha dichiarato Hidde van Seggelen, Presidente del Comitato Esecutivo di TEFAF, prima che la fiera newyorkese inaugurasse. «Tornare al Park Avenue Armory e far parte della scena artistica di New York è un vero privilegio. Lavorare al fianco di espositori così stimati per presentare opere di qualità museale è un’esperienza entusiasmante. La nostra missione – ha concluso – è quella di continuare l’eredità di TEFAF condividendo opere importanti con gli amanti dell’arte di tutto il mondo».

Shirley Jaffe, Lungo nero, 1965-1966 Alberto Burri, Bianco Plastica, 1964

Accanto agli espositori d’arte moderna e contemporanea, categorie più consuete della fiera, quest’anno ampio spazio è dedicato ai gioielli e ai tessuti, oltre all’alto antiquariato e al design. Così, lo spettro di TEFAF New York muove da ritrovamenti antichi fino ai lavori più recenti, come nel caso di Anish Kapoor o Allen Jones, o ancora Alberto Burri con Bianco Plastica, Coppa Allungata di Alberto Giacometti e Shirley Jaffe con Lungo nero. Spicca quest’anno la presenza di artiste donne in fiera. TEFAF New York includerà anche un’edizione simultanea di Online con una selezione delle opere in mostra all’Armeria.

info: tefaf.com