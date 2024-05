Sarà l’attrice francese Isabelle Huppert a presiedere la Giuria internazionale per la 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2024. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale su proposta del Direttore artistico del Settore Cinema Alberto Barbera.

Tra i protagonisti della storia della Mostra, Isabelle Huppert tornerà per la prima volta a Venezia in una veste nuova. «È una lunga e meravigliosa storia quella che mi lega alla Mostra di Venezia. Diventarne una spettatrice privilegiata è un onore. Oggi più che mai il cinema è una promessa. La promessa di evadere, di sconvolgerci, di sorprendere, di guardare il mondo in faccia, uniti nella diversità dei nostri gusti e delle nostre idee». Questa la dichiarazione dell’attrice, tra le più premiate della storia del cinema con oltre 150 produzioni alle spalle, come Un affare di donne (1988), La Pianista (2001) o Elle (2016).

«Isabelle Huppert è un’immensa attrice, esigente, curiosa e di grande generosità. Musa di numerosi grandi cineasti, non si è mai neppure sottratta all’invito di giovani o meno famosi registi che hanno visto in lei l’interprete ideale delle loro storie», ha invece affermato Alberto Barbera. «La sua enorme disponibilità – ha proseguito – a mettersi costantemente in gioco, segno della sua non comune intelligenza, unitamente alla capacità di guardare al cinema al di là dei confini geografici e mentali, ne fanno un ideale Presidente di Giuria in un festival aperto al mondo intero quale è la Mostra del Cinema di Venezia. Le siamo molto grati per aver accettato l’incarico, consapevoli dei numerosi impegni al cinema e in teatro cui deve far fronte nei prossimi mesi».

La Giuria di Venezia 81, che sarà composta dalla neopresidente e da un massimo di 9 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, avrà il compito di assegnare il Leone d’Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali.

info: labiennale.org