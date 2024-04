Mario Schifano, un’oasi di stelle nel cielo di Milano

Mario Schifano. Compagni in un’oasi sotto il cielo stellato è il titolo della rassegna che si sofferma sullo Spazio Roseto di Milano fino al 19 maggio. Una esposizione unica e con tante opere inedite, concepita come viaggio immersivo all’interno dell’animo del pittore e regista, fra i massimi protagonisti della Pop Art italiana. Tra queste il ciclo di otto tele Tutte stelle, realizzato nel 1967 per rivestire pareti e soffitto di una stanza in casa della principessa Patrizia Ruspoli a Roma. Anche Inevitabile viaggio a Marrakesh, racconto del viaggio che colpì l’artista, ammaliato dalla suggestiva atmosfera orientale tra colori vibranti e intensi.

Il percorso della mostra prosegue con un altro inedito, Oasi una palma su fondo rosso e stelle e la serie Inizio modulo Compagni Compagni, icone pop svuotate da ogni ideologia, dipinti imponenti in cui l’artista è influenzato dalla cronaca del suo tempo. Figura eclettica, poliedrica e inarrestabile e centrale anche nella cinematografia sperimentale italiana, Mario Schifano realizza le prime opere influenzato dall’arte informale degli anni ’40, tra Burri, Fontana e Wals. Il suo stile abbraccia poi l’arte pop, da cui è particolarmente affascinato per il potere che è capace di esercitare sulle persone e sulla società.

Uomo curioso e in continuo divenire, stimolo continuo e inesauribile da un punto di vista culturale. Un rivoluzionario dentro e fuori, colui che fra i primi, in un’arte sempre più dispersiva alle porte del XXI secolo, ne ha iniziato a delineare i contorni. L’unico, del famoso gruppo di Piazza del Popolo, a trovare ottimi riscontri già dalle prime uscite sul mercato. Un pittore italiano avanguardistico e fuori da ogni schema, un eterno bambino – come lui stesso si definiva – in grado di catturare in ogni istante, la magia del mondo.

Dal 17 aprile al 19 maggio

Spazio Roseto, corso Garibaldi 95, Milano

info: roseto.it