Alessio Deli e quella tenue fragilità che ci appartiene

Fragile è la nuova personale di Alessio Deli visibile fino al 31 maggio 2024 e curata da Stefano Colonna, Edoardo Marcenaro e Cecilia Carrara. Intento della esposizione è quello di far scaturire una profonda riflessione su un mondo fragile e sempre più smarrito e su un presente che cerca di riconciliarsi invano con il passato. La potente dualità dell’artista, da sempre in bilico tra antico e contemporaneo, è trasposta nelle 30 opere selezionate e realizzate tra il 2017 e il 2024. Il suo stile scultoreo ha radici profonde nell’identità dell’arte antica e, non a caso, quale luogo più idoneo e accogliente se non il museo di Arte Classica della Sapienza.

Nella gipsoteca universitaria è infatti possibile ammirare calchi in gesso di sculture greche dal periodo arcaico all’ellenismo – a cui l’artista si è ispirato – e che ora dialogheranno con la reinterpretata armonia passata di Alessio Deli, tra classico e rinascimentale. Le sue sculture appaiono diafane, quasi distanti e appartenenti a mondi lontani in un mix di bronzo, travertino, ceramica, resina e anche segno pittorico.

Ma qual è la fragilità indagata dall’artista? È la poesia dell’umanità, una vulnerabilità che oggi più che mai ci appartiene. Un intimo dialogo anche con l’arte contemporanea, che sembra sempre più distante dal pubblico. Riflessione che Lionello Venturi ci portava già nel 1926 nel suo Il gusto dei primitivi: una frattura tra l’artista e il pubblico in cui però non è l’arte ad essere morta – come pensava Hegel – ma la capacità di comprenderne l’intrinseco linguaggio visivo. Una natura umana fragile perchè distante dal bello, incompresa perchè ne ha smarrito la storia e proprio non sembra rendersene conto.

Dal 20 aprile al 31 maggio

Museo dell’Arte Classica – Sapienza Università di Roma

Facoltà di Lettere e Filosofia, Piazzale Aldo Moro 5, Roma

info: sapienza.it