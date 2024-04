Lutto nel mondo del design italiano. Paolo Pininfarina, imprenditore e presidente dell’azienda di design omonima, è scomparso all’età di 65 anni dopo una lunga malattia. Era diventato presidente dal 2008, in seguito alla tragica morte del fratello maggiore Andrea, che fu coinvolto in un incidente in Vespa.



Figlio del senatore a vita Sergio Pininfarina e nipote del fondatore della Pininfarina, Battista Farina, noto come «Pinin», Paolo si è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino nel 1982. Dopo una serie di esperienze formative e professionali all’estero tra cui in Cadillac, Honda e General Motors nel 1982 inizia il suo percorso professionale in Pininfarina e nel 1987 assume la carica di presidente e amministratore delegato della Pininfarina Extra, società del gruppo specializzata in design industriale, arredamento, architettura, nautica e aeronautica. Dal 1988, è membro del consiglio di amministrazione e dal 2002, membro del Comitato di direzione della capogruppo Pininfarina. Nel 2006, viene nominato vice presidente di Pininfarina e nel 2008, dopo la scomparsa improvvisa del fratello Andrea assume la posizione di presidente.

Tra i capolavori che tiene personalmente a battesimo, due gli sono particolarmente cari: la concept car Sergio, barchetta biposto su base meccanica Ferrari, che Paolo decide di realizzare nel 2013 in memoria del padre, il Senatore a vita Sergio Pininfarina, e la Automobili Pininfarina Battista, hypercar elettrica che porta il nome di suo nonno e che egli stesso svela al Salone dell’Auto di Ginevra 2019.

Pininfarina è un brand italiano universalmente conosciuto che evoca l’eccellenza del design Made in Italy. La sua intensa attività abbraccia i settori dell’industrial design (prodotti di elettronica, articoli sportivi, attrezzature, packaging), interior design e architettura (residenze, strutture pubbliche, commerciali e ospitalità) e il settore dei trasporti (automobili, aerei, yacht). L’inzio del successo del brand è legato principalmente al design nel settore automobilistico: la Cisitalia 202, disegnata da Pininfarina e presentata nel 1947 alla Triennale di Milano, è la prima auto al mondo ad essere inserita nell’esposizione permanente del MoMA di New York. Subentrato al padre Sergio nel 1982, Paolo Pininfarina assume nel 1986 la direzione della neonata Pininfarina Extra, impegnata in progetti di disegno industriale, interior design, lifestyle, architettura, nautica e graphic design. Nel 1993 l’azienda torinese inaugura una lunga collaborazione con Lavazza, per la quale realizza le iconiche macchine per il caffè Espresso Point, Lavazza Blue, e la più recente Firma.