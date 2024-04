Per la stagione espositiva autunnale la Pinacoteca Agnelli ospiterà Arrivare in tempo, la più grande mostra postuma dedicata a Salvo (1947-2015). La rassegna, che sarà aperta al pubblico da venerdì 1 novembre 2024 a domenica 25 maggio 2025, traccerà un percorso nelle opere dell’artista, mettendo in luce le caratteristiche della sua pittura, dall’attenzione ai temi della storia dell’arte allo studio della luce, oltre alla continuità che presenta con le sue prime ricerche concettuali.

Originario di Leonforte, in Sicilia, Salvo ha trascorso molta della sua vita a Torino. Proprio nel capoluogo piemontese l’artista si è avvicinato all’Arte Povera e ai linguaggi dell’arte concettuale, per poi dedicarsi dal 1973 esclusivamente alla pittura, scelta anticonvenzionale per il clima culturale di inizio anni Settanta. Da qui, quarant’anni di ricerca sul medium pittorico. Di fronte alla traiettoria originale dell’artista, la mostra torinese sottolineerà come la pittura di Salvo non sia in contrapposizione con il suo primo periodo concettuale, ma ne assorba caratteristiche e intenzioni, inserendosi coerentemente nel suo percorso artistico.

A cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visconti, l’esposizione verrà realizzata in collaborazione con l’Archivio Salvo. Prima grande occasione in cui i lavori dell’artista torneranno fruibili al pubblico, la mostra esplorerà i temi ricorrenti nei dipinti, dal concetto di ripetizione nell’esplorazione di motivi ricorrenti, inteso sia come tecnica pittorica sia come urgenza concettuale, alla riflessione sulla pittura come linguaggio e sul linguaggio come arte, come anche la relazione tra storia dell’arte e sguardo sulla quotidianità. Un elemento, quest’ultimo, che porterà la rassegna ad estendersi oltre gli spazi dedicati in genere alle mostre temporanee, creando un dialogo tra i lavori di Salvo e le opere della collezione permanente della Pinacoteca Agnelli.

Arrivare in tempo

Dal 1 novembre 2024 al 25 maggio 2025

Pinacoteca Agnelli – Via Nizza 230, Torino

info: pinacoteca-agnelli.it