Hopper al cinema: in arrivo il film evento sull’artista statunitense

Tra le icone dell’arte statunitense, Edward Hopper arriva al cinema con un nuovo film evento. Nelle sale il 9 e il 10 aprile, HOPPER. UNA STORIA D’AMORE AMERICANA racconta i paesaggi umani solitari e introspettivi dell’artista, esplorando le influenze che il suo linguaggio ha avuto su pittori come Rothko e Banksy, su cineasti come Alfred Hitchcock e David Lynch, ma anche su fotografi e musicisti. Il documentario, diretto da Phil Grabsky, è il nuovo appuntamento del progetto originale di Nexo Digital La Grande Arte al Cinema.

Scavando nelle opere e nella vita dell’artista, il film indaga le origini delle narrazioni visive di Hopper, ai suoi inizi illustratore in difficoltà, nato nello stato di New York. Per esplorare l’attesa, il silenzio e la solitudine di cui i capolavori dell’artista si fanno portavoce, il documentario analizza a fondo l’arte di Hopper (1882-1967), la sua vita e le sue relazioni personali, dagli esordi al rapporto con la moglie Jo, fino alle tele del successo. Il racconto dell’artista americano passa attraverso interviste di esperti e letture di diari, che ne restituiscono l’amore per l’architettura e i paesaggi aperti e desolati degli USA, ma anche quello per la compagna di vita.

«Inizialmente sono stato attratto dall’idea di un uomo scorbutico, monosillabico e sgradevole, ma ho imparato che questa era una sintesi molto ingiusta dell’uomo Hopper, che è stato molto più complicato e complesso di così», ha spiegato Phil Grabsky, il regista del documentario. «Durante gli studi per il film – ha aggiunto – ho anche scoperto che non si può capire Edward Hopper senza capire sua moglie, Jo. È per questo motivo che, con il progredire delle ricerche, abbiamo cambiato il titolo in Hopper. Una storia d’amore americana, alludendo sia al suo amore per l’architettura e i paesaggi americani, sia al suo rapporto con Jo. L’eliminazione della folla dalle sue scene urbane – ha concluso – ci permette di concentrarci sulla narrazione di una persona sola e della sua solitudine».

HOPPER. UNA STORIA D’AMORE AMERICANA è prodotto da Phil Grabsky con Exhibition on Screen, mentre la colonna sonora è di Simon Farmer. Il film approderà nelle sale italiane esclusivamente il 9 e il 10 aprile 2024.

info: nexodigital.it