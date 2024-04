Da Masaccio a Tiziano, da Caravaggio a Andy Warhol, la celebre collezione del Museo di Capodimonte approda a Torino, alla Reggia di Venaria, in una retrospettiva che racconta la storia del museo napoletano, le sue vicende sotto i Borbone e i maggiori passaggi della sua era contemporanea. Con oltre 80 opere, la rassegna torinese esplora l’istituzione e i suoi esemplari più noti abbracciando cinque secoli di storia dell’arte.

Aperta al pubblico dal 29 marzo al 15 settembre 2024, Capodimonte da Reggia a Museo. Cinque secoli di capolavori da Masaccio a Andy Warhol è l’esito di un lavoro curatoriale collettivo. Condotto da Sylvain Bellenger e Andrea Merlotti, i due curatori sono stati affiancati da un comitato composto da Patrizia Piscitello, Carmine Romano, Alessandra Rullo, Clara Goria e Donatella Zanardo.

Le origini del Museo risalgono al 1738, quando Carlo di Borbone lo fece erigere per allestirvi la collezione raccolta da sua madre, Elisabetta Farnese di Spagna, che contava antichità rinvenute nel corso degli scavi messi in atto nell’area del Vesuvio, ma anche esemplari, tra gli altri, del Parmigianino, di Tiziano e Lorenzo Lotto. La storia della collezione del Museo di Capodimonte comincia quindi da questi nuclei, per poi continuare ad arricchirsi durante i secoli, fino al celebre Vesuvius di Andy Warhol, pure in esposizione a Torino.

Il percorso espositivo pensato per gli spazi della Reggia Venaria prende il via con una sala dedicata agli Artisti “napoletani” per la corte sabauda, che si concentra sul rapporto tra Borbone e Savoia, per proseguire poi con la collezione raccolta dai Farnese, che conta capolavori del calibro della Flagellazione di Caravaggio, come pure Papa Paolo III con i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese di Tiziano. Prima di concludersi, la mostra ospita anche capolavori contemporanei, come il già citato Vesuvius, realizzato dal maestro della Pop Art nel 1985.

dal 29 marzo al 15 settembre 2024

Reggia Venaria – Torino

info: lavenaria.it