Annie Leibovitz nominata membro dell’Académie des Beaux-Arts

Annie Leibovitz, la fotografa americana celebre per i suoi ritratti di moda intensi ma minimali, è diventata ufficialmente membro dell’Accademia delle Belle Arti parigina, istituzione artistica fondata il 21 marzo 1816, di grandissimo prestigio per la celebrazione delle arti. A conferirle la spada da accademica la direttrice di Vogue Anna Wintour. Presente alla cerimonia anche la cantante Patti Smith che ha eseguito il brano Peaceable Kingdom. Tra le fotografie esposte che hanno sancito l’ingresso dell’artista, il ritratto di Demi Moore nuda e incinta, l’abbraccio di John Lennon e Yoko Ono, Donald Trump e sua moglie Melania in dolce attesa e con un bikini metallizzato e molti altri. Il suo amico e collega Sebastiao Salgado, anch’egli membro dell’accademia, ha poi tenuto un toccante discorso in suo onore.

La cerimonia richiede un costume particolare, derivante da una tradizione risalente all’epoca napoleonica. A dirla tutta infatti, l’indiscusso protagonista è stato l’abito indossato dalla Leibovitz: personalizzato su misura per lei, firmato Nicolas Ghesquière direttore artistico di Louis Vuitton e ispirato ai costumi settecenteschi. La scelta è stata infatti tutt’altro che casuale: lo stilista si è creativamente ispirato all’abbigliamento maschile di corte durante l’Ancien Régime e a una uniforme ufficiale di epoca napoleonica, creando così pantaloni a sigaretta e una lunga giacca nera con ricami dorati, arricchita da un’unica fila di bottoni e uno spacco sulla coda: una fusion unica fra maschile e femminile, in una moda sempre più libera.

Altro accessorio non certo passato inosservato è la spada, gioiello d’arte realizzato dal lavoro della fiorista Ariel Dearie con la scultrice francese Claude Lalanne, nonchè vera vittoria tutta al femminile: fino agli anni Novanta infatti, le donne al contrario degli uomini, non potevano portarla all’ingresso in Accademia. Tra rock e glamour, Annie Leibovitz entra fra gli Immortali e continua a fare scalpore sempre, con stile, in qualunque occasione.