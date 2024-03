Asian Film Festival torna a Roma al cinema Farnese

Asian Film Festival è la rassegna cinematografica ideata da Cineforum Robert Bresson con la direzione artistica di Antonio Termenini, che rivolge lo sguardo alle migliori produzioni dell’Estremo Oriente. Per quest’anno, giunti ormai alla XXI edizione, le nazioni coinvolte sono Corea del Sud, Giappone, Cina, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Thailandia, Filippine e Nepal, che partecipa per la prima volta: numerosi appuntamenti in programma dal 10 al 17 aprile.

La giuria per le opere in concorso sarà presieduta dal giornalista Antonio Polito, dal regista Christian Carmosino e la docente e giornalista Angelica Alemanno, mentre per i talenti emergenti del cinema asiatico saranno alcuni studenti selezionati e il professore Antonio Falduto dell’Università degli studi Internazionali di Roma.

Si succederanno diverse giornate, tra cui il Thailand Day il 12 aprile, il Korean Day il 13 aprile, il Japan Day per il 14 aprile e il Vietnam Day per il 16 aprile. Tra i temi esplorati quest’anno dall’Asian Film Festival, la violenza declinata nelle sue diverse forme e la condizione della donna nel mondo. Numerose inoltre le anteprime internazionali presentate come i film giapponesi After the fever di Yamamoto Akira o Ripples di Ogigami Naoko; per il cinema nepalese invece è rivolta particolare aspettativa al film di Nabin Subbe, A road to village. Alcuni lungometraggi come Shadow of fire di Shinya Tsukamotosono e Sleep di Jason Yu, hanno già trovato distribuzione nelle sale italiane.

info: cinemafarnese.it