Si avvicina uno dei momenti più attesi per il mercato internazionale e per i collezionisti, quello dedicato alla Modern and Contemporary Auction, l’asta annunciata da Sotheby’s e prevista per la serata del 12 aprile 2024.

Banca Finnat e Sotheby’s, 2023

In attesa del grande evento, che si svolgerà negli spazi di Palazzo Serbelloni, storico edificio nel cuore di Milano, Banca Finnat ospita il 26 e il 27 marzo a Roma, nella cornice di Palazzo Altieri, due anteprime in cui verranno mostrate le opere che saranno battute all’asta il 12 aprile. Gli appuntamenti, riservati a un pubblico ristretto, sono promossi dai Direttori di Sotheby’s e dall’Amministratore Delegato di Banca Finnat, Arturo Nattino.

Banca Finnat, da sempre vicina al mondo dell’arte, ha già collaborato con Sotheby’s in passato e, in questa occasione rinnova il legame con la casa d’aste giocando un ruolo chiave in un evento che proporrà opere di grandi maestri italiani del XX secolo, oltre ai lavori di molti altri artisti tra i più influenti e celebrati nel corso del Novecento.

In vista dell’asta live, che si svolgerà il 12 aprile in concomitanza con la fiera Miart e l’apertura della 60esima edizione della Biennale di Venezia, la casa d’aste ha in programma, come di consueto, un’esposizione dei lavori nei giorni appena precedenti all’asta, e cioè dal 5 all’11 aprile. Ma se per le date meneghine bisognerà attendere ancora qualche settimana, nella Capitale si potranno apprezzare le opere in preview assoluta proprio nella sede della banca in Piazza del Gesù.