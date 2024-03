MEGA, la nuova mostra-fiera di arte contemporanea

MEGA è un nuovo format espositivo che presenterà, in occasione della 28° edizione di miart dal titolo no time no space sotto la guida di Nicola Riccardi, una accurata selezione di gallerie internazionali e non. La mostra-fiera si concretizzerà negli spazi di Scalo Porta Genova in via Valenza 2 – già interessata a interventi di riqualificazione e trasformazione urbanistica – e nasce da una idea di BeAdvisors Art Department, Mattia Pozzoni Art Advisory, Fabio Lucarelli e Burro Studio.

Le gallerie scelte sono 18 tra Cable Depot di Londra, Public Service da Stoccolma, König, con sedi a Berlino, Seoul e Città del Messico, insieme alle italiane Lunetta11 di Torino e L.U.P.O. di Milano. Ad arricchire ulteriormente MEGA anche talk, performance, workshop così come anche incontri interdisciplinari che favoriscano stimoli da molteplici punti di vista, dalla musica al design. Importante attenzione dedicata anche al collezionismo e costituita da una selezione di artisti italiani e internazionali, soprattutto emergenti con un ampio nucleo rappresentato dalla pittura, a cominciare dall’appoggio della Collezione Scarzella, fondata nel 2011 che fornirà un premio-acquisizione.