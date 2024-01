Ancora una volta Milano si aggiudica un ruolo indiscutibile come centro promotore dell’arte contemporanea nazionale e internazionale. Il titolo della fiera, che si svolgerà ad Allianz MiCo dal 12 al 14 aprile 2024, riprende quello di un noto brano del 1985 del cantautore Franco Battiato, no time no space appunto. L’intenzione – senza spazio né tempo – è quella di estendere al massimo i propri confini, sia a livello cronologico sia aumentando la rete di collaborazioni con le numerose istituzioni cittadine. La fiera abbraccia uno spazio temporale assai ampio, Balla, De Chirico, Schiele, Picasso, sino a Francis Alys e Monica Bonvicini.

no time no space è anche il titolo della campagna visiva che esplora il tema del portale come passaggio tra entità diverse, affidata per il terzo anno consecutivo a Cabinet Milano di Rossana Passalacqua e Francesco Valtolina. L’immagine simbolo è realizzata in collaborazione con il fotografo statunitense Charlie Engman, che è solito nei suoi lavori sfidare i confini tra reale e immaginario creando un universo parallelo. I lavori di no time no space portano inevitabilmente il pubblico in mondi lontani e differenti. La percezione dello spettatore viene messa in discussione e il pubblico si ritroverà immerso in mondi onirici che lo aiuteranno a riflettere sulla natura fluida di arte e realtà.

Rispetto agli anni passati sono ben due le novità: la prima edizione di Portal, sezione volutamente anacronistica, curata da Julieta Gonzalez e Abaseh Mirvali con 12 gallerie selezionate e mostre organizzate per riscoprire pratiche artistiche di epoche lontane; Timescape, sezione tematica che ogni anno presenterà al pubblico opere realizzate in tempi passati con un approccio storico e trasversale. Numerosi i premi assegnati, tra cui anche il Premio IKONIC, alla sua prima edizione e dal valore di 5000 euro, assegnato alla miglior presentazione all’interno della sezione Portal.

Altra idea di portale e assoluta novità, sarà presentata dall’artista concettuale statunitense David Horvitz: un intervento site-specific curato da Nicola Ricciardi, a metà tra l’installazione e la performance che offrirà una riflessione sull’arte in dialogo con le altre discipline.

Aumenta il numero delle gallerie partecipanti, con numeroso spazio dedicato a quelle straniere. Nonostante ciò le gallerie italiane rappresentano ben la metà degli espositori selezionati, con diverse new entry, allettante richiamo per numerosi collezionisti e curatori provenienti anche dall’estero.

La sezione principale di miart ospiterà gallerie che propongono un linguaggio fortemente contemporaneo e gallerie temporalmente più lontane, sino agli albori del XX secolo, in un mix coerente, ordinato e mai disomogeneo allo sguardo. Presenti anche gallerie che trattano il design da collezione e d’autore. Emergent è invece la sezione curata da Attilia Fattori Franchini, focalizzata sulla promozione di giovani artisti emergenti.

miart si configura come un unicum del nostro panorama nazionale, testimonianza di un’arte inedita e non convenzionale che attraverso i suoi portali (e in questo caso non c’è termine più adatto!), riesce a immergerci in infinite dimensioni e mondi distanti.

dal 12 al 14 aprile 2024

Allianz MiCo, padiglione 3 – Viale Scarampo, Milano

info: miart.it