Biennale a Milano: Bartolini e Cerizza alla MASSIMODECARLO

La Biennale di Venezia inaugurerà sabato 20 aprile e in attesa dell’apertura, la nota galleria milanese MASSIMODECARLO (fondata nel 1987 e che vanta artisti come Maurizio Cattelan) ospiterà un talk sulla presentazione del padiglione Italia, martedì 26 marzo. «È con grande orgoglio che la galleria accompagna Massimo Bartolini nell’impresa epocale di concepire il Padiglione Italia per Venezia 2024, dopo le sue continue partecipazioni a importanti eventi artistici».

Presenti ovviamente l’artista Massimo Bartolini e il curatore Luca Cerizza, mentre a moderare il dibattito sarà il noto giornalista e conduttore televisivo Nicolas Ballario. Una conversazione insomma, per approfondire l’ampia pratica artistica di Bartolini, per comprendere le sue ricerche e sperimentazioni e per approfondire tutto l’intenso progetto che si lega dietro il padiglione di questa 60° Biennale. Per chi fosse a Milano e si fosse perso la presentazione del progetto espositivo avvenuto lo scorso 27 febbraio al Ministero della Cultura presso la Sala Spadolini del Collegio Romano, è sicuramente un appuntamento da non perdere.

Come ormai è noto, il titolo-tema del padiglione che rappresenterà il nostro paese è Due qui/To hear, Massimo Bartolini è stato selezionato tra diversi artisti e non sarà solo, ma affiancato da alcuni compositori e compositrici. Come il curatore Luca Cerizza ha più volte ribadito, il paradigma acustico sarà l’assoluto medium espressivo e l’atto dell’ascoltare, la chiave interpretativa per comprendere. L’occasione del talk alla MASSIMODECARLO, anche grazie a quella che sarà la coinvolgente moderazione di Ballario, è un’opportunità per avere un incontro più “intimo” con i protagonisti del padiglione e per cercare, magari, di scoprire tutti i segreti che si celano dietro al progetto.

info: massimodecarlo.it