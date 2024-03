Banksy, comparso a Londra l’ultimo murale dello street-artist

Banksy continua a colpire e a far parlare di sé. Recentemente è comparso a Londra, precisamente nella zona nord di Finsbury Park, un murale che ben ricorda il tipico stile dell’artista. Secondo diversi esperti come Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, curatori di importanti mostre in Italia sul misterioso street-artist, sarebbe stato realizzato proprio da lui. Il diretto interessato dopo una intera giornata di speculazioni, avrebbe definitamente confermato la paternità dell’opera via social. Il murale in questione raffigura una massa di vernice verde spruzzata su un muro, dietro un albero tagliato, cosi da sembrare fogliame. Accanto, la figura indefinita di una persona che tiene un tubo a pressione.

Flussi di persone, non appena si è diffusa la notizia, sono accorsi a vedere l’opera, che non a caso è comparsa proprio il giorno di San Patrizio, grande festa per la comunità anglosassone che si celebra annualmente il 17 marzo. Proprio Stefano Antonelli ha spiegato che «Banksy offre sempre diverse chiavi di lettura: il verde utilizzato potrebbe riferirsi al colore legato alla festa di San Patrizio celebrata ieri in Inghilterra. L’altro dettaglio riguarda la tonalità di verde, come quella dei cartelli della municipalità di Islington, dove si trova l’opera. Anche l’albero potrebbe avere una storia da raccontare che l’artista ha voluto portare all’attenzione del pubblico». Si tratta sicuramente di un’arte molto impattante e d’effetto, che si spera contribuirà a sensibilizzare il pubblico su temi importanti come l’ambiente e l’ecologia.