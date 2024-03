Tra i maggiori protagonisti della Pop Art americana, Keith Haring arriva in libreria dopo oltre trent’anni dalla sua morte. Prematuramente scomparso, l’artista viene raccontato in una nuova biografia edita da HarperCollins. Uscito il 5 marzo, il libro ripercorre le tappe principali della vita di Haring, muovendo dalle origini in Pennsylvania fino alla fama e al riconoscimento internazionale, per poi concludersi sulla morte nel 1990 per AIDS.

A curare il testo, dal titolo Radiant: The Life and Line of Keith Haring, è stato Brad Gooch, anche autore di biografie molto apprezzate su scrittori del calibro di Jalal al-Din Rumi, Frank O’Hara e Flannery O’Connor. Ripercorrendo la vita di Haring, il libro racconta il linguaggio dell’artista, caratterizzato da una vitalità espressiva capace di interpretare il cambiamento della società degli anni Ottanta e di stimolare una riflessione su temi importanti come oppressione ed emarginazione. Con uno stile in grado di arrivare a tutti, a partire dai disegni a gesso realizzati nella metropolitana di New York, Keith Haring ha avuto successo tanto nel grande pubblico quanto tra i ranghi della critica.

Radiant: The Life and Line of Keith Haring raccoglie i dati di questo percorso, le sue tappe principali e il linguaggio di uno dei maggiori esponenti della Pop Art americana. Numerose poi le interviste a coloro che conoscevano personalmente l’artista, oltre ai dati provenienti dal materiale d’archivio di Haring a cui l’autore ha avuto accesso. Una serie di contributi, questi, che hanno reso la biografia un racconto esaustivo della parabola dell’artista statunitense icona degli anni Ottanta.