John Lennon, all’asta un disegno del cantante dei Beatles

Va all’asta su Analogr, sito web di memorabilia musicali, un disegno di John Lennon realizzato a penna alla fine degli anni Settanta. Si tratta di Dream 2, in cui Lennon ha raffigurato un mostro che insegue una figura umana, che a sua volta si dirige verso una porta sovrastata da teste. Un disegno dal tocco “surrealista”, accompagnato dal titolo dell’opera e dalla parola giapponese “Torimasu”.

Artista eclettico e ammiratore della cultura orientale, John Lennon ha realizzato Dream 2 in un periodo durante il quale, a New York, studiava la scrittura giapponese. E per descrivere parole ed espressioni in questa lingua, il musicista di Liverpool utilizzava la penna, disegnando piccole scene, come quella del disegno all’asta, realizzato tra il 1976 e il 1977. Lo schizzo consiste in una testimonianza della versatilità di Lennon nella sua esplorazione delle varie forme di espressione artistica. Sul retro del disegno si legge anche la firma di Yoko Ono.

Dream 2, come pure la tela a quattro mani dai Beatles, battuta all’asta di recente, rappresenta le molteplici fonti di ispirazione dell’artista e gli altrettanti canali e linguaggi espressivi.