Joanna Kamm lascia la direzione di Liste Art Fair Basel

«Joanna Kamm ha gestito la Liste Art Fair Basel con grande successo negli ultimi cinque anni. Durante il suo mandato la fiera è stata trasferita a causa della pandemia. È riuscita a creare un’atmosfera incomparabile nella nuova sede grazie a un’architettura fieristica straordinaria e a interventi artistici speciali», recita così il comunicato della fiera di Basilea che annuncia il cambio guardia della nuova direzione. «Inoltre, con l’introduzione di due nuovi formati digitali e di forti contatti, ha reagito in modo flessibile e rapido alle sfide attuali, continuando a sviluppare il programma della Liste. Grazie alla sua rete nel mondo dell’arte e delle fiere internazionali, è riuscita a conquistare nuove importanti gallerie per Liste e ad ampliare la gamma geografica degli espositori. Le fiere da lei organizzate hanno ricevuto grandi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale».

«Attualmente – prosegue il comunicato stampa – la gestione della fiera è in fase di ristrutturazione, con l’introduzione di una co-direzione. Reto Nussbaum ha assunto la carica di direttore commerciale (gestione della fiera) nell’ottobre 2023. Peter Bläuer, cofondatore ed ex direttore di Liste, assumerà la posizione di direttore artistico ad interim per l’edizione di quest’anno. Joanna Kamm lascerà Liste dopo un lungo periodo di malattia per perseguire altri obiettivi. Desideriamo ringraziarla calorosamente per il suo apprezzatissimo impegno e per il suo lavoro a Liste e le auguriamo il meglio per il futuro».



La fiera è al lavoro per l’assegnazione del ruolo di direttore artistico.