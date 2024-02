Climate Art Project: cinque musei romani lanciano i ‘WATER TALKS’

Nel quadro del Climate Art Project, il progetto multidisciplinare tra arte, scienza e attivismo ideato dall’artista visivo e scienziato Andreco (Andrea Conte), cinque musei romani presentano WATER TALKS, una serie di altrettanti incontri dedicati al tema dell’acqua. Il primo, dal titolo Il sistema dell’acqua: visione, percezione, relazione, progettazione, si terrà alla Centrale Montemartini venerdì 1° marzo 2024 alle ore 17.00.

Durante l’evento, a cura di Claudia Pecoraro, in collaborazione con Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il supporto di Acqua Foundation, la curatrice del museo Barbara Nobiloni presenterà Le macchine del vapore e il ciclo dell’acqua: caldaie, condensatori e turbine, un tema che verrà declinato in un dialogo con gli artisti di Studio Azzurro, con Alessandro Corsini, docente di Macchine a Fluido del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale della Sapienza Università di Roma, e Barbara Nardacchione di Ocean Space.

Le conversazioni sono frutto di un progetto, quello del Climate Art Project, iniziato a Parigi nel 2015, in occasione della conferenza Cop21 sui cambiamenti climatici, dell’Accordo di Parigi e della Marcia globale per il clima. Ispirato alle più recenti ricerche scientifiche e sociali sui cambiamenti climatici, il progetto si compone di una serie di interventi che si sono svolti in diverse città del mondo, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del riscaldamento globale e di diffondere le soluzioni basate sulla natura e le migliori pratiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. Tra arte, scienza e attivismo, il Climate Art Project è un’azione per la giustizia climatica e sociale.

info: centralemontemartini.org