Milano Museo City 2024: al via l’ottava edizione

Milano Museo City, evento promosso dal comune del capoluogo lombardo prende il via dal 1 al 5 marzo. Il tema scelto per questa ottava edizione è Mondi Milano: 109 spazi culturali, con eventi dedicati ad arte, moda, design, archeologia e non solo. La maggior parte di questi luoghi, come fondazioni, archivi o studi d’artista, solitamente non sono accessibili al pubblico. Alcuni sono delle vere e proprie sorprese come il Museo dei Vigili del Fuoco o il Museo della Macchina da scrivere, che per l’occasione esporrà una macchina da scrivere cinese con 3600 ideogrammi.

Lo scopo di questa rassegna, come già si può intuire dal titolo, è quello di voler omaggiare gli aspetti più sensibili del capoluogo. Tra questi la forte capacità di accoglienza e Milano si trasforma in una mostra diffusa, ricca di stimoli ed eventi culturali che la città è sempre in grado di ricevere. Sono stati coinvolti oltre 100 spazi artistici in una «cultura che unisce il pensiero creativo e il fare ed è per tutti e di tutti». Due sono i progetti inediti per quest’anno: “Museocity in Galleria”, con 9 gallerie d’arte e “Museocity in Vetrina”, con 11 marchi d’impresa italiani che illustrano la sempre più stretta relazione tra arte e industria.

Rimane invece la sezione “Museo Segreto” con 60 opere inedite o comunque proposte in maniera “accattivante” o da diversi punti di vista. Particolare attenzione dedicata al mondo dell’infanzia, con una serie di laboratori pedagogici realizzati in collaborazione con Alchemilla, con il mondo dell’arte vicino anche ai più piccoli. Segnaliamo per questo la Casa Museo Spazio Tadini, il Centro Artistico Alik Cavaliere, l’Archivio Rachele Bianchi e altri. Tra i nuovi “acquisti” della rassegna, il Touring Club Italiano presente il 5 marzo con migliaia di foto d’archivio, in un viaggio verso mondi lontani. Parteciperà per la prima volta anche il FAI con speciali visite guidate a Villa Necchi e Palazzina Appiani.

Dal 1 al 5 marzo

MuseoCity, Milano

info: museocity.t