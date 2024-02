Pop by Nature è la nuova campagna mondiale del brand Chiquita, nata in collaborazione con Romero Britto, fondatore dell’Happy Art Moment. La campagna pubblicitaria, tutta all’insegna dell’arte pop, incarna perfettamente la mission dell’azienda “It peels so good”. La vivace iniziativa è legata alla collection dei celebri blu sticker Chiquita, presenti sulle banane dal 1963. Acquisendone 6 in edizione limitata, i consumatori potranno ricomporre il puzzle che ricrea l’opera di Britto. Infatti in questa occasione l’artista, per celebrare il carattere pop e colorato della famosissima banana, ha realizzato una opera d’arte molto speciale, che sarà anche il key visual della campagna pubblicitaria, ma che per ora rimane segreta. Inoltre gli acquirenti, potranno partecipare a un concorso a premi sul sito dell’impresa.

Uno strategico lancio out of home che proseguirà per tutto il mese di aprile, presenterà la creazione anche in alcuni dei luoghi più iconici delle città italiane: Campo de’ Fiori a Roma, Via Toledo a Napoli e le Colonne di San Lorenzo a Milano. Inoltre, il vivace design di Pop by Nature colorerà le pensiline dei bus di Roma e Milano e sarà protagonista di una serie di progetti di decorazione urbana. Il carattere dell’opera di Britto però, per ora rimane segreto. Geniale anche la comunicazione social, con frasi d’impatto come «l’arte è una questione di buon gusto, e noi modestamente ce ne intendiamo un bel pop!» o «le nostre banane sono dei capolavori».

In realtà, il connubio arte-banana è assai diffuso nel mondo dell’arte contemporanea. Nel 1966 Andy Warhol scelse questo frutto per illustrare la copertina del gruppo Velvet Underground. Maurizio Cattelan ha incentrato una serie di performance sulla banana, come The Comedian. E infine Chiquita, la banana più famosa al mondo, è un esempio perfetto di valorizzazione di un brand attraverso l’arte. Già nel 2018 Romero Britto aveva firmato il bollino blu dell’iconica azienda. Nel 2020 invece la designer Mariangela Rinaldi ha rivisitato alcuni celebri capolavori di arte femminile con un allegro tocco di “bananità”.

info: chiquita.it