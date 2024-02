Giuseppe Penone è il nuovo artista dell’anno 2024…in Svezia

Il nuovo artista dell’anno per la Svezia è il piemontese Giuseppe Penone. L’annuncio è stato dato da Sara Sandström direttrice della Fondazione in cui è avvenuta la cerimonia, con diversi giornalisti e personalità del mondo culturale. Il 30 maggio verrà inaugurata la sua opera The inner flow of life nel parco di Djurgården, polmone verde dell’omonima isola, dove si trova anche l’ambasciata italiana. L’opera di Penone diverrà così parte integrante del paesaggio svedese.

The Listener, Biennale di Venezia 2021 © Photo: Sebastiano Pellion di Persano. Courtesy of Vuslat Foundation and Giuseppe Penone Indistinti confini, © Photo: Sebastiano Pellion di Persano

Si tratta di una scultura monumentale site-specif realizzata in granito e bronzo, che andrà ad arricchire la collezione artistica permanente del parco. La stessa Sandström ha dichiarato che «è un grande onore presentare un artista leggendario come Giuseppe Penone. Il lavoro che ha creato per Royal Djurgården è eccezionale, unico e assolutamente magnifico». È un riconoscimento molto importante per il nostro paese, che continua a promulgare la sua identità contemporanea nel mondo.

Continuerà a crescere tranne che in quel punto (1968–2003), Giuseppe Penone. © Archivo Penone Il parco di Djurgården

Caratteristica di Giuseppe Penone è che è tra i pochi rappresentanti dell’Arte Povera a ricercare una relazione diretta con la natura e a considerarne fondamentale il rapporto. Elementi correnti della sua produzione sono gli alberi, per lui emblema del tempo che scorre. La storica dell’arte Colette Garraud osserva come nell’artista «non è tanto l’uomo che si immerge nella vasta totalità della natura, ma è quest’ultima che penetra le cose». Nella sua arte è fondamentale l’idea di metamorfosi così come il concetto di effimero e di transitorietà, in un totale inner flow delle nostre vite.