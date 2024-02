L’Etiopia presenta il suo primo padiglione alla 60esima Biennale

L’Etiopia ha annunciato l’artista che rappresenterà la nazione alla prossima Biennale di Venezia. Si tratta di Tesfaye Urgessa, pittore classe ’83 originario di Addis Abeba e che attualmente vive in Germania. L’artista attualmente collabora con la galleria Saatchi Yates Londra, che ne ospiterà una mostra ad aprile. La rassegna da lui presentata per la Biennale è curata dal poeta Lemn Sissay OBE, si chiamerà “Pregiudizio e appartenenza” e si svolgerà presso il duecentesco Palazzo Bolani.

L’artista etiope aveva già esposto in Italia: nel 2018 agli Uffizi, nel 2021 a Palazzo Pitti e infine lo scorso dicembre in “Feelings and Emotions” nella Torre Civica di Albenga, mostra curata da Lorenzo Sibilla. Una rapida e sorprendente ascesa per l’artista, che dal prossimo aprile si troverà a Venezia. Sono altri 3 i paesi presenti per la prima volta all’evento: si tratta del Benin, della Tanzania e del Timor Leste

Tesfaye Urgessa. Foto: Kameron Cooper, per gentile concessione di Tesfaye Urgessa e Saatchi Yates.

Urgessa è noto per i suoi dipinti che rappresentano figure umane in un groviglio di forme, di masse materiche e colori tenui e più accesi. Ad ispirare la sua poetica Gustav Klimt, Egon Schiele, ma anche Francis Bacon e Maria Lassnig. Ricerca di luce costante, colore e movimento sono alla base della sua ricerca, in un’arte che è stata definita una «rapsodia pittorica». Le sue opere fanno parte di diverse e rinomate collezioni: la Kunstmuseum e la Staatsgalerie di Stoccarda, gli Uffizi di Firenze, il Rubell Museum di Miami, il Museum of African Contemporary Art di Marrakech e la Zabludowicz Collection di Londra.

«Questa non è solo una pietra miliare personale, ma anche un momento di orgoglio per l’arte e la cultura etiope», ha affermato Tesfaye Urgessa in un comunicato stampa. «Spero che la mia mostra a Palazzo Bolani ispiri e dia forza ad altri artisti etiopi a perseguire le loro aspirazioni creative e a condividere le loro storie con il mondo. Credo che questo sia l’inizio di una nuova era per l’arte etiope e sono entusiasta di farne parte».