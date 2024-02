Conosciuto al tempo come El Bosco, Hieronymus Bosch fu un pittore fiammingo attivo nel XV secolo. A ripercorrerne il simbolismo impresso nelle sue tele è un nuovo documentario firmato Sky Arte, che andrà in onda giovedì 15 febbraio.

Tra allegorie bizzarre e figure mostruose, i dipinti di Bosch sono ricchi di dettagli. Le tappe principali del suo percorso biografico e artistico saranno messe in luce su Sky Arte con Jheronimus Bosch – Unto dal diavolo, diretto da Pieter van Huystee. Passando in rassegna le opere principali della produzione pittorica di Bosch, il documentario si propone di ricostruirne il profilo affidandosi alle testimonianze di storici dell’arte, curatori e restauratori, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sull’artista e sul suo contesto culturale e storico di riferimento.

Figura centrale nella storia dell’arte, il pittore fiammingo si fece portatore di una ricerca complementare alle dottrine religiose e intellettuali dell’Europa centro-settentrionale, che ponevano l’accento sulla supremazia degli aspetti trascendenti e irrazionali, facendo eco alle prime teorie di Martin Lutero ed Erasmo da Rotterdam. Così, nei dipinti di Bosch si rintraccia un’indagine che mette in scena i conflitti dell’uomo rispetto alla morale religiosa.

Nel documentario Jheronimus Bosch – Unto dal diavolo, gli spettatori potranno immergersi nelle trame dei quadri grazie all’uso nel film di tecnologie all’avanguardia, dai raggi X alle lenti ad alta risoluzione, oltre agli infrarossi. Sarà così possibile andare a fondo nel processo di lavoro dell’artista, esplorando le varie fasi di realizzazione delle opere.

In più, il docufilm mostrerà anche il procedimento attraverso cui si confermerà l’attribuzione a Bosch di un dipinto. Si tratta di La Tentazione di Sant’Antonio, conservata in un museo di Kansas City. Anche questa un’occasione per ammirare da vicino il talento di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Jheronimus Bosch – Unto dal diavolo andrà in onda giovedì 15 febbraio alle ore 21.15 su Sky Arte.