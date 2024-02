Papa Francesco alla Biennale: prima volta per un pontefice

Papa Francesco il prossimo 28 aprile si recherà a Venezia in occasione della Biennale: è la prima volta in assoluto per un pontefice. Il padiglione della Santa Sede sarà nel carcere femminile della Giudecca e il progetto espositivo dedicato agli ultimi, si intitola “Con i miei occhi”. La curatela è affidata a Chiara Parisi e Bruno Racine. Nove gli artisti internazionali presenti: Maurizio Cattelan, Bintou Dembélé, Simone Fattal, Claire Fontaine, Sonia Gomes, Corita Kent, Marco Perego & Zoe Saldana, Claire Tabouret con la collaborazione del critico Hans Ulrich Obrist. La proposta artistica del padiglione si inserisce in quella più ampia della Biennale – curata da Adriano Pedrosa – Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere. Messaggio che rispecchia perfettamente la sensibilità del pontefice, quando esorta a guardare negli occhi tutte quelle realtà considerate marginali e spesso dimenticate.

Curiosa la presenza di Cattelan, tra gli invitati nel giorno della visita papale, proprio in questo padiglione. Generò scalpore negli ambienti religiosi la dissacrante scultura raffigurante Giovanni Paolo II, La nona ora, presentata dall’artista in occasione della Biennale 2001, provocando divergenze e disaccordi tra il Vaticano e la rassegna veneziana. La città lagunare accoglierà il pontefice con diverse personalità istituzionali, tra cui il patriarca Francesco Moraglia e il nuovo presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco.

Maurizio Cattelan, La Nona Ora, Ph Francesco Proietti

La Santa Sede è presente così per la terza volta alla Biennale, dopo il 2013 e il 2015 e dopo la partecipazione alla Biennale di architettura lo scorso anno. L’iniziativa di quest’anno continuerà sicuramente a suscitare interesse anche a ragione delle figure coinvolte: continua così l’interesse artistico del papa, che lo scorso giugno ha accolto nella cappella Sistina innumerevoli artisti per celebrare il 50° anniversario della collezione d’arte contemporanea del Vaticano.