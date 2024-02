Elton John, all’asta da Christie’s la collezione del musicista

In una mostra pubblica fino al 21 febbraio a New York, la collezione di Elton John viene lanciata sul mercato da Christie’s in una serie di aste che si terranno fino al 28 febbraio a Rockfeller Center. Dal titolo The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road, la collezione comprende «un raffinato assortimento di fotografie, opere d’arte, moda e costumi, una testimonianza della visione eclettica, della maestria e del gusto impeccabile di un uomo», ha commentato Tash Perrin (Deputy Chairman di Christie’s Americas). In totale, le aste previste – sia dal vivo che online – sono otto, e si terranno tra il 9 e il 28 febbraio, mentre la Evening Sale è in programma per il 21 febbraio, in cui si presenteranno circa cinquanta lotti.

La collezione di Elton John è legata alla sua residenza ad Atlanta, nella sua casa di Peachtree Road. Le opere e gli oggetti d’arte sono stati infatti acquistati appositamente per la sua abitazione e molti di essi sono stati realizzati appositamente per questa. Trasformando la sua residenza in una galleria d’arte, Elton John ha raccolto nel corso della sua vita alcuni tra gli esemplari più all’avanguardia del tempo, tra cui lavori di Andy Warhol, Peter Beard, Richard Avedon e molti altri. Nella collezione spiccano anche diverse opere d’arte realizzate su commissione, appositamente per Elton John e suo marito David Furnish, tra cui Your Song di Damien Hirst firmata e iscritta “xxx for Elton + David love Damien Thank You”. Di questa, il valore stimato ruota attorno ai 350.000-450.000 dollari. Ma un altro prezzo stellare anche per un ritratto del musicista realizzato da Julian Schnabel, stimato 200.000-300.000 dollari.

Accanto alle opere pittoriche, all’asta anche i capi di moda e la tappezzeria Versace, ma non solo. Molti gli oggetti d’antiquariato e i manufatti provenienti dai viaggi del musicista in tutto il mondo. Una collezione varia, insomma, che include anche un gran numero di fotografie, tra cui un’ampia gamma di ritratti delle celebrità del XX e XXI secolo.