Valentino Catricalà: un nuovo incarico allo ZKM

Curatore di fama internazionale, Valentino Catricalà ha ricevuto un nuovo incarico all’interno dello ZKM di Karlsruhe, su invito di Alistair Hudson e Helga Huskamp, direttore artistico e managing director dell’istituzione. È la prima volta che un italiano entra a far parte del consiglio di amministrazione dello ZKM (Zentrum für Kunst und Medien).

Valentino Catricalà, già direttore artistico di MODAL alla SODA -School of Digital Art di Manchester, si è specializzato negli anni sul tema “arte e tecnologia” e aggiungerà questa nomina ai nuovi incarichi professionali che saranno rivelati nel corso dell’anno. Forte della sua specializzazione, il curatore approderà in una delle maggiori istituzioni culturali dedicate all’arte e alla tecnologia.

Fondato nel 1989, lo ZKM venne inaugurato ufficialmente nel 1997 all’interno di un ex edificio industriale, utilizzato come fabbrica di munizioni durante la Seconda guerra mondiale. Ristrutturata e riadattata, la struttura si trasformò da una ‘fabbrica di munizioni’ a una ‘fabbrica della cultura’. Il centro ospita due musei, tre istituti di ricerca, e un centro per i media dove si organizzano o mostre ed eventi tematici, progetti di ricerca, produzione di opere e lavori nel campo di nuovi media ed offre i programmi educativi pubblici ed individualizzati.

Lo ZKM si contraddistingue nel panorama museale globale odierno per il suo approccio multidisciplinare e per l’intento di superare i confini del museo tradizionale. Nel suo lavoro l’istituzione unisce ricerca e produzione – nei dipartimenti di ricerca all’interno del ‘Laboratorio Hertz’ inaugurato nel 2017- mostre e spettacoli, collezioni e archivi, mediazioni ed eventi in un unico luogo. Stabilendo connessioni tra questi campi di lavoro, lo ZKM presenta e produce lo sviluppo dell’arte e dei media del XX e XXI secolo esaminando gli effetti della medializzazione, della digitalizzazione e della globalizzazione sulla società. Incoraggiando i suoi visitatori alla partecipazione e allo scambio attivo di idee, lo ZKM promuove l’evoluzione delle tecniche artistiche interdisciplinari e il loro utilizzo nella tecnologia dei media e nell’arte contemporanea.