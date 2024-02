Emerging New Media Artists è il nuovo programma del Ministero della cultura dell’Arabia Saudita, che si rivolge ad artisti emergenti internazionali. Il progetto, incluso nella Saudi Vision 20230, sarà ospitato dal Diriyah Art Futures, un centro in procinto di aprire proprio a nord-ovest della capitale Riyadh e vicino all’antica città Diriyah, importante sito archeologico e ora punto di riferimento per la scena artistica araba. Il centro per le arti digitali è stato ideato dallo studio romano d’architettura Schiattarella Associati. Uno spazio di 6500 mq nel cuore del deserto, qualcosa di realmente radicato nel luogo affinchè «la cultura saudita raggiungesse un linguaggio proprio nel contemporaneo». Non a caso, lo storico britannico Robert Lacey ha definito il tutto come «una Pompei spezzata nel cuore del deserto».

Caratteristica dell’architettura araba è l’evidente continuità materica tra il suolo e l’edificato stesso: da qui la scelta architettonica dello studio italiano, di più complessi e non di un singolo edificio, proprio per cercare di minimizzare l’impatto del costruito rispetto al paesaggio, in totale dialogo con l’elemento naturale. Si tratta di un elemento di confine, tra la parte urbanizzata e quella storica che si pone come simbolo culturale di rinascita del posto e prototipo d’avanguardia per le arti contemporanee. Un vero e proprio «incubatore» di arte, che ne coniuga i molteplici aspetti.

I candidati devono aver avuto esperienza o familiarità nello sviluppo e nella creazione di arti digitali. Gli artisti selezioni avranno l’opportunità di utilizzare attrezzature avanguardistiche e di essere affiancati da affermati artisti digitali internazionali. Il percorso di formazione avrà una durate annuale e si avvale anche della partnership con Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains, in Francia.

info: daf.moc.gov.sa