Dopo quasi vent’anni, torna in esposizione nel Regno Unito l’ultimo dipinto di Caravaggio. Si tratta dell’opera Il martirio di Sant’Orsola, realizzato nel 1610 a pochi mesi dalla morte dell’artista. Ad esporre il dipinto sarà la National Gallery di Londra all’interno della mostra L’Ultimo Caravaggio, che dal 18 aprile al 21 luglio 2024 lo presenterà insieme a un’altra opera tarda, Salomè riceve la Testa di Giovanni Battista (1609-10 circa). Se questo è di proprietà dalla collezione della National Gallery, il primo è un prestito, e proviene dalla Collezione Intesa Sanpaolo.

Riattribuito a Caravaggio nel 1980, Il martirio di Sant’Orsola fu commissionato al pittore nell’ultimo periodo della sua vita. Con un iter documentato da una lettera – anch’essa esposta alla National Gallery -scritta da Caravaggio, che si trovava a Napoli, e inviata al suo mecenate Marcantonio Doria a Genova, il dipinto completato venne spedito il 27 maggio 1610. Ma solo poche settimane dopo, il 18 luglio, Caravaggio moriva a Porto Ercole nel tentativo di rientrare a Roma, dove credeva di poter ricevere la grazia per l’omicidio commesso nel 1606 che lo aveva costretto a fuggire.

In linea con l’estetica del suo periodo tardo, Caravaggio ha rappresentato Sant’Orsola appena colpita da una freccia, diversamente dall’iconografia tradizionale. A creare enfasi sulla ferita mortale, le mani della Santa, ma anche quelle del colpevole. In più, nel dipinto si rintraccia anche un autoritratto di Caravaggio. Il pittore rappresenta così l’ultimo momento di vita della Santa, uccisa per aver rifiutato il matrimonio con un uomo non cristiano. Accanto a Il martirio di Sant’Orsola e alla lettera che ne descrive la commissione, la National Gallery presenta in mostra anche Salomè riceve la testa di Giovanni Battista, che raffigura il momento successivo alla decapitazione di Giovanni Battista.