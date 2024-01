Scritto e diretto da Guido Talarico e prodotto da FAD e da Lilium Distribution, in collaborazione con Rai Cultura il docufilm Rembrandt, il capolavoro ritrovato protagonista di Art Night, in replica il 6 gennaio alle 2.30 e il 7 gennaio alle 8.05. Il film, presentato in anteprima assoluta a Villa Medici il 15 dicembre, racconta la storia de L’Adorazione dei Magi, un dipinto del pittore olandese ritenuto perduto e riscoperto accidentalmente nel 2016 dopo una caduta accidentale e che Associazione MetaMorfosi ha portato in mostra a Firenze, in collaborazione con Muse e con la Fondazione A. Teerlink e il suo presidente Alessandro Caucci Molara, con la mostra Studiando Rembrandt. Individuare il prototipo, vedere l’invisibile.

La scoperta del dipinto è stato anche al centro di un convegno, nel giugno 2021, sempre presso l’Accademia di Francia.