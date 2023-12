Tre dollari per un vaso negli USA, ma era di Carlo Scarpa

Un’opera di Carlo Scarpa, architetto e designer morto nel 1978, è riemersa in un mercatino dell’usato nella contea di Hanover, in Virginia (USA), e al solo prezzo di 3,99 dollari. «Pensavo fosse un’opera da mille o duemila dollari, sul vaso non c’era il prezzo», ha dichiarato Jessica Vincent, la donna che ha acquistato il vaso di Carlo Scarpa e che, nonostante il costo, si è subito resa conto di trovarsi di fronte a un’opera d’arte. Eppure, non immaginava di riuscire a rivenderla all’asta per 107 mila dollari.

L’acquisto risale allo scorso giugno, quando Jessica Vincent si è imbattuta nell’opera in un mercatino dell’usato. «Avevo capito che si trattava di qualcosa di speciale, ma non avevo idea di cosa avevo comprato fin quando non ho fatto un po’ di ricerca su internet», ha raccontato la donna, rimasta incuriosita da una piccola ‘M’ incisa sul fondo del vaso. Subito dopo le ricerche, Vincent si è rivolta a Richard White, il presidente della casa d’aste Wright Auction House.

Confermata la paternità dell’opera, la vendita si è conclusa il 13 dicembre con l’acquisto da parte di un collezionista privato europeo. Il valore finale si è attestato a 107.100 dollari, di cui 83.500 alla donna e 23.600 alla casa d’aste.