OGR Torino: una nuova mostra a Venezia durante la Biennale

Ocean Space a Venezia si prepara ad ospitare nei propri spazi la mostra Re-Stor(y)ing Oceania, frutto di una collaborazione tra OGR Torino e TBA21-Academy. A cura dell’artista Taloi Havini, l’esposizione approderà a Venezia nella primavera del 2024, in concomitanza con la 60° Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, e comprende due installazioni site-specific realizzate dalle artiste indigene del Pacifico Latai Taumoepeau ed Elisapeta Hinemoa Heta.

Ocean Space, Chiesa di San Lorenzo, photo Enrico Fiorese

La partnership alla base del progetto, che si realizzerà su commissione da parte di TBA21-Academy e Artspace, Sydney, indica la spinta all’innovazione che muove OGR Torino fin dal suo nascere. Con questa vocazione nel costruire ponti e sviluppare idee inedite, OGR Torino ha realizzato, prima di approdare a questo nuovo progetto, anche CAROUSEL di Pablo Bronstein nel 2019 e ALLUVIUM di Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh e Hesam Rahmanian nel 2022. La scelta di tornare a Venezia con questa nuova rassegna segna così un’altra tappa nella storia di relazioni e collaborazioni delle OGR, radicate a Torino ma anche aperte al mondo.

Aperta al pubblico dal 23 marzo al 13 ottobre 2024, la mostra all’Ocean Space consisterà in una fusione tra performance, scultura, poesia e movimento. La visione curatoriale alla base dell’esposizione sarà quella del metodo ancestrale di chiamata e risposta: uno strumento utile per cercare solidarietà in tempi incerti, per opporsi alle minacce della vita attraverso la riverenza alla vita degli Oceani.

Photo Rebecca Green

info: ogrtorino.it