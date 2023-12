Dal 2 marzo 2024 i duecento ettari di Château La Coste saranno completamente disseminati dalle opere di Damien Hirst. Visitabile fino al 23 giugno, la mostra The Light That Shines occuperà i cinque padiglioni della tenuta. Alle porte di Aix-En-Provence, Château La Coste coniuga la tradizione vinicola con l’arte e l’architettura contemporanea. Pur avendo già ospitato mostre, per l’azienda diretta dall’imprenditore Paddy McKillen la rassegna delle opere di Hirst sarà la prima ad occupare l’intera estensione della tenuta. Le opere di Damien Hirst saranno infatti ospitate dagli spazi progettati da architetti del calibro di Renzo Piano, Oscar Niemeyer e Richard Rogers.

«È fantastico ciò che Paddy McKillen ha realizzato a Château La Coste, un luogo meraviglioso e unico. Sono entusiasta ed emozionato di essere il primo artista a cui è stata affidata l’intera tenuta e di avere le mie opere esposte su tutta la sua estensione, in particolare nei mega padiglioni progettati da Frank Gehry, Oscar Niemeyer e Richard Rogers». Queste le parole dell’artista a proposito della nuova mostra, che in parte offre una retrospettiva di tutta la sua carriera ma presenta al pubblico anche opere inedite.

Tra le serie più note, Natural History e Treasures from the Wreck of the Unbelievable, esposte rispettivamente nel padiglione di Renzo Piano e nell’Auditorium Oscar Niemeyer. Ad incrementare la retrospettiva anche The Secret Gardens Paintings, una serie di tele che troverà spazio nella Galleria Bastide. Accanto alle opere all’aperto e a quelle che si esporranno nel Padiglione della Musica di Frank Gehry e nel Centro d’Arte Tadao Ando, saranno presenti anche delle serie inedite. The Empress Paintings, i Cosmos Paintings e le sculture delle serie Meteorites e Satellites arrivano per la prima volta di fronte al pubblico: per queste si predisporrà lo spazio della Galleria delle Vecchie Cantine di Jean-Michel Wilmotte.