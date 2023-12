Jesse Darling vince il Turner Prize 2023

Il Turner Prize viene assegnato storicamente a un artista che ha allestito una mostra in un’istituzione del Regno Unito nell’ultimo anno. L’edizione del 2023, ha visto vincere l’artista britannico Jesse Darling. Considerato il più significativo nel mondo dell’arte del Regno Unito, durante una cerimonia tenutasi al Winter Garden di Eastbourne, adiacente alla galleria d’arte Towner Eastbourne, sulla costa meridionale del Regno Unito. è stato proclamato il vincitore che riceverà un premio in denaro di 25.000 sterline.

Il Towner sta attualmente ospitando una mostra di lavori di tutti e quattro i contendenti al Turner Prize. La sezione di Darling lo vede utilizzare i motivi dello stato britannico per evocare un ambiente distopico da fine del mondo, in cui i tentativi governativi di controllo si sono sgretolati e hanno portato a uno stato di caos. È una scena da incubo modellata sul tipo di materiale quotidiano che si trova passeggiando per qualsiasi strada cittadina. Barriere di controllo della folla, rotte e malconce, aprono lo spettacolo. C’è filo spinato, barriere di cemento saldato, documenti dall’aspetto ufficiale a cui non è possibile accedere, punte progettate per impedire agli uccelli di appollaiarsi o, forse, per impedire ai senzatetto di prendersi un momento di riposo. Ma in mezzo a questa disposizione brutalista, si possono trovare gli armamentari della Gran Bretagna tranquilla, suburbana e sempre presente che tanti tengono a cuore: bastoni da passeggio e vecchie stampelle standard del sistema sanitario nazionale, tende a rete, bandierine a tema monarchico, bandiere della Union Jack.

Al termine del suo discorso di accettazione, Darling ha alzato una bandiera palestinese durante la trasmissione in diretta. Quando gli è stato chiesto perché lo ha fatto in un’intervista con The Art Newspaper, ha fatto riferimento alla copertura della guerra in corso tra Israele e Hamas, dicendo: «Volevo dire qualcosa alla BBC. Perché altrimenti non si dirà».

Darling è stato selezionato insieme agli altri artisti Ghislaine Leung, Rory Pilgrim e Barbara Walker. L’installazione cinematografica multicanale di Pilgrim raffigura una composizione musicale su larga scala realizzata in collaborazione con – e che descrive la vita di – persone vulnerabili nei quartieri di Barking e Dagenham, nell’est di Londra, durante la pandemia. Il corpus artistico di Ghislaine Leung media tra le aspettative riposte sugli artisti e le esigenze della genitorialità. Walker, nel frattempo, presenta ritratti a carboncino delle persone colpite dallo scandalo Windrush, disegnati direttamente sulle pareti. Walker ha intenzione di lavare personalmente i disegni alla fine dello spettacolo.

I visitatori del Towner possono vedere le mostre di tutti e quattro gli artisti fino al 14 aprile 2024.