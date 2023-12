DRAWN-OUT, la nuova mostra che raccoglie le declinazioni del disegno contemporaneo, verrà ospitata a Roma da rhinoceros gallery. L’esposizione, che la galleria ha organizzato in collaborazione con François Ghebaly, osserva le varie forme del disegno assumendo una prospettiva internazionale e riunisce una selezione di opere su carta degli artisti Sascha Braunig, Sharif Farrag, Patricia Iglesias Peco, Mike Kuchar, Ann Leda Shapiro, Sayre Gomez, Jessie Makinson, Danielle Orchard, Max Hooper Schneider e Ross Simonini.

Sayre Gomez, Untitled, 2023

Sascha Braunig, 1st study for “Clutches 3”, 2020 Patricia Iglesias Peco, Bajó una Mariposa a un lugar oscuro, 2023

Con l’inaugurazione il 1° dicembre, la mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 10 febbraio 2024 nello spazio progettato da Jean Nouvel. Al centro dell’esposizione, l’interazione tra opera, realtà e artista, mettendo in evidenza come il mondo dia continuamente forma al disegno e il modo in cui il disegno, a sua volta, dia continuamente forma alla ricerca dell’artista.

Ognuna delle opere su carta esposte a rhinoceros gallery apre quindi uno spazio di approfondimento sul processo creativo dell’artista, rivelando così la struttura interna che sostiene una particolare logica o una particolare sensazione che attraversa il suo lavoro.

Max Hooper Schneider, Seafoam Textile, 2008

All’insegna dell’interazione sono anche le radici della mostra stessa, realizzata con un’importante collaborazione. Alessia Caruso Fendi, direttrice della rhinoceros gallery, ha spiegato che DRAWN-OUT è «il secondo capitolo della collaborazione con François Ghebaly, iniziata la scorsa estate con una mostra di opere di Neïl Beloufa, Ludovic Nkoth, Em Rooney e Max Hooper Schneider».

«Si traccia un nuovo corso per rhinoceros gallery – ha continuato la direttrice – che prevede incontri e scambi di gusto cosmopolita, attraverso la proposta di pop up di gallerie internazionali mai state presenti in Italia prima d’ora. La missione dello spazio è un mix tra arte contemporanea e design, per ripensare il dialogo tra le radici storiche di rhinoceros e il mondo attuale, aprendo nuove e per noi inedite possibilità».

Mike Kuchar, Fresh Air, 2022

DRAWN-OUT

Dal 1 dicembre 2023 al 10 febbraio 2024

rhinoceros gallery – Via del Velabro 9A, Roma

info: rhinocerosroma.com