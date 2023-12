La Sagittario season si apre con un esponente d’eccezione: Marina Abramović compie gli anni il 30 novembre e festeggia il suo 77esimo anno di vita. Per celebrare questa ricorrenza, Sky Arte le rende omaggio con una serata a lei interamente dedicata.

Si parte, alle ore 21:15, con il documentario Homecoming – Marina Abramović. Diretta da Boris Miljković, la pellicola ruota attorno a The Cleaner, la grande retrospettiva itinerante della performer che, dopo diverse tappe europee, si è conclusa nella sua città natale: Belgrado. Abramović entra in contatto non solo con le sue radici e il suo passato, ma anche con una nuova generazione di artisti che porta in scena, tra fatica e partecipazione emotiva, le sue storiche performance.

La serata continua alle ore 22:45, con Marina Abramović – The artist is present, il documentario che racconta le diverse e complesse fasi di preparazione dell’omonima performance andata in scena al MoMA di New York nel 2010.Un’opera straordinaria ed estremamente potente che l’ha vista restare seduta e in silenzio per tre mesi davanti ai visitatori dell’istituzione newyorkese.

Per chi è ancora in piedi, la programmazione continua fino alle ore 00:30, con il documentario dal titolo Bob Wilson’s Life and Death of Marina Abramović. Con la regia di Giada Colagrande, la pellicola racconta l’incontro tra l’artista, il regista Bob Wilson, il compositore Antony Hegarty e l’attore Willem Dafoe: l’occasione è lo spettacolo teatrale dedicato alla vita di Abramović. Il risultato è una pellicola che unisce un ritratto della performer al resoconto del backstage dell’opera straordinaria.