Alicè torna in città. Originaria di Roma, la street artist Alice Pasquini ha realizzato per la Capitale una mostra che Rosso20sette arte contemporanea presenterà il 2 dicembre. Accanto a un testo di Valeria Parisi, Kaleidoscope è una narrazione che esplora con linguaggi diversi le modalità in cui le relazioni umane si formano nelle città. Le installazioni, le tele, i fotogrammi e le animazioni della mostra di Alice Pasquini rimarranno in esposizione fino al 20 gennaio 2024.

Il legame dell’artista con lo scenario urbano si manifesta in modo chiaro. Se l’arte funge da antidoto all’emarginazione, la street art ancora di più, con la sua capacità di restituire valore a quanto c’è di trascurato nel panorama cittadino. Da qui una mostra sul rapporto tra città e cittadinanza sintetizzato nell’immagine del caleidoscopio: se questo crea un’infinità di figure da una sola sorgente, le animazioni, i dipinti in movimento e i fotogrammi esposti sono frammenti di piccole storie che insieme formano un’immagine multiforme della città e delle emozioni che la popolano.

La mostra di Alice Pasquini racconta così la forma della città, le emozioni e i sentimenti in cui ognuno può identificarsi. Accompagnate dalle musiche di DJ Gruff, le opere si distribuiscono in due sale. La prima ospita animazioni, fotogrammi e tele che catturano l’essenza delle opere in movimento, mentre la seconda consente ai visitatori di immergersi nello studio dell’artista, offrendo una retrospettiva sul processo creativo delle opere.

Varie tecniche e linguaggi diversi, ma il centro della mostra rimane la persona e la sua vita nella metropoli. L’animazione presenta una prospettiva temporale sulle ricerche creative, l’espressione grafica e pittorica rappresenta un’opportunità per stabilire un linguaggio individuale. Kaleidoscope esprime così la mutevolezza del contesto urbano e il suo impatto sull’individuo e sulle relazioni.

Kaleidoscope. Installazioni, animazioni, tele e fotogrammi

Dal 2 dicembre 2023 al 20 gennaio 2024

Rosso20sette arte contemporanea – Via del Sudario 39, Roma

info: rosso27.com