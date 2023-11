Un numero tondo, quarant’anni, che chiama un omaggio. Nello scenario della dodicesima edizione di Partcours, il festival di arte contemporanea di Dakar, verrà inaugurata la mostra Petroni 40, una celebrazione dell’artista, ceramista e animatore culturale Mauro Petroni in occasione dei suoi quarant’anni di carriera in Senegal.

Originario di Lucca, Mauro Petroni è arrivato in Senegal per la prima volta negli anni settanta, per poi stabilirsi a Dakar dal 1983, iniziando a lavorare per l’Atelier Céramiques Almadies. Da qui, quarant’anni di dedizione artistica che legano Italia e Senegal, ora celebrati dal Partcours Dakar 2023, fondato dallo stesso Petroni e in programma tra il 24 novembre e il 10 dicembre.

«Finalmente ho conosciuto Dakar in tutti i suoi segreti, nelle sue strade più nascoste, nella sua storia più aneddotica», spiega Petroni nella prefazione del catalogo dedicato al progetto. «Le mie ceramiche sono state il filo di Arianna, mi hanno permesso di creare la mia tela sulla città e di fermarmi, guardare e parlare», ha continuato l’artista.

Accanto a Partcours, che ha fondato con la curatrice camerunense Koyo Kouoh, Mauro Petroni ha creato numerose opere e contribuito attivamente alla scena artistica locale, organizzando anche altre iniziative culturali di grande valore, come ad esempio la sezione OFF della Biennale Dak’Art.

Organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Dakar con Atelier Céramiques Almadies, la rassegna si divide in due sezioni. L’Istituto Italiano di Cultura presenta una retrospettiva dedicata alle principali realizzazioni per l’architettura, e l’Atelier Céramiques Almadies dedica un focus alle ceramiche iconiche di Petroni e ai contributi di altri artisti legati al suo percorso.

Petroni 40, prima parte: Quarant’anni di realizzazioni nell’architettura

In mostra dal 24 novembre 2023 al 24 febbraio 2024 all’Istituto Italiano di Cultura di Dakar, la prima parte della rassegna si concentra su una selezione di quaranta interventi, tra i più rappresentativi della produzione dell’artista. Evidenziando cosa è ancora esistente e cosa è andato ormai perduto, la mostra e il catalogo intendono anche suggerire una riflessione sui cambiamenti urbanistici sempre più rapidi e drastici che colpiscono una metropoli in perenne evoluzione come Dakar.

Tra questi, ci sono luoghi simbolo della città come il mercato Kermel (ricostruito nel 1996) e la stazione dei treni di Dakar (restaurata nel 2018), le oltre duecento targhe del Patrimoine classé (2005) posate su monumenti storici e architutture esemplari identificati dal Ministero della cultura senegalese, le due alte colonne che svettano sulla rotonda di Ouakam sulla Corniche (2008), fino all’insegna dell’ex istituto Italiano di Cultura (1985), chiuso a Plateau negli anni novanta.

L’elemento cronologico del progetto assume centralità anche con il dispositivo visivo originale progettato da Theo Petroni. Con questo la mostra immerge lo spettatore in un viaggio nel tempo e nello spazio, seguendo le tracce visibili e invisibili di Mauro Petroni e delle sue ceramiche.

Seconda parte: Otto collezioni iconiche 1990 – 2010

L’Atelier Céramiques Almadies è il cuore della produzione dell’artista, ma anche uno spazio espositivo e luogo di incontro molto dinamico nel panorama culturale di Dakar. Qui, dal 26 novembre 2023 al 1 marzo 2024, la seconda parte di Petroni 40 espone una serie di pezzi iconici ideati e prodotti da Petroni tra il 1990 e il 2010. Il percorso mette in luce anche le collaborazioni e i contributi di altri artisti, come Beppe Caturegli, Soly Cissé, Souleymane Keïta e Amadou Sow, includendo pezzi in ceramica della collezione Petroni.

Tra i pezzi iconici in esposizione, le maschere Dionkolonko (1991), i vasi Terres du Sahel (1995), le Calebasses (2000), la serie Dogon (2010), esempi di come Petroni tragga ispirazione dalla cultura locale per nuove creazioni e definisca così l’anima dell’Atelier: un crocevia di culture dove l’artigianato tradizionale incontra l’arte contemporanea.

