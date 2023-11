Traiettorie dinamiche al Pastificio Cerere sull’arte rumena

Inaugura il 15 novembre la collettiva Perspectiva Cluj. Traiettorie dinamiche dal Centrul de Interes curata da Gaia Bobò e Marcello Smarrelli al Pastificio Cerere.

Andrei Budescu

Realizzata dalla Fondazione Pastificio Cerere e il Centrul de Interes(Cluj-Napoca, Romania) con il supporto della Fondazione Culturale Intact, la mostra presenta una selezione di opere realizzate da Radu Abraham & Ovidiu Leuce, Delia Avram, Sasha Bandi, Mathias Bar, Andrei Budescu, Ana Horhat & Vlad Sulea e Florin Ștefan. Un progetto che è il risultato della ricerca condotta dai due curatori durante la residenza svolta proprio a Cluj-Napoca, nel luglio del 2023, nel corso della quale hanno avuto la possibilità di incontrare artiste/i, architette/i e designer collegati a vario titolo al Centrul de Interes, polo culturale polifunzionale da anni estremamente attivo nella scena di Cluj, cittadina divenuta particolarmente nota per la Scuola di Pittura, interna all’Accademia di Belle Arti, in cui si sono formati artisti del calibro di Victor Man e Adrian Ghenie.

Sasha Bandi

Emerge un percorso intergenerazionale, segnato dalla volontà di evidenziare un’attitudine collaborativa tra artisti, architetti paesaggisti e designer impegnati a vario titolo nella definizione di progettualità e prospettive future. La risonanza tra la storia e le attività della Fondazione Pastificio Cerere e quelle del Centrul de Interes, diventa un’occasione di riflessione sui centri di produzione artistica considerati “punti panoramici” privilegiati per l’osservazione della città come ecosistemi in evoluzione.

Nel 2024 è prevista la pubblicazione di un volume che approfondirà i punti di intersezione della progettazione dei due centri culturali, in particolare con un focus analitico sulle ricerche delle artiste e degli artisti del Centrul de Interes.