Due eventi espositivi soltanto: a Milano dal 6 al 19 novembre presso l’ADI Design Museum e a Roma dal 27 novembre al 2 dicembre allo Spazio WeGil. Sono queste soltanto le occasioni per vedere Frammento Fatica n. 26, la gigantesca installazione commissionata dalla Carla Fendi Foundation all’artista Daniele Puppi per l’edizione 2022 di Spoleto Festival dei Due Mondi. Il maxxi video è stato selezionato per la categoria Exhibition Design ed è visibile nel corso dei due eventi espositivi, insieme ad altri 120 lavori selezionati da ADI Design Index per l’edizione del biennio 2022-2023 del Compasso d’oro.

«La gigantesca mano di Frammento Fatica n.26 mi ha fatto subito pensare ad un gesto di protezione e cura nei confronti di un prezioso bene culturale del passato a cui la Fondazione è particolarmente legata», ha dichiarato Maria Teresa Venturini Fendi, Presidente della Carla Fendi Foundation.

Frammento Fatica n. 26 è un lavoro fotografico tridimensionale realizzato dall’artista nel 2004, rielaborato concettualmente per diventare un wall-drawing sulla facciata del seicentesco Teatro Caio Melisso – Carla Fendi, restaurato dalla Fondazione. «Sono convinta che un’opera site-specific elaborata per avere una forte relazione con un dato contesto storico possa inserirsi positivamente e con grande impatto visivo e concettuale nel design urbano, anche in un’antica città d’arte come Spoleto, e apprezzo che le intenzioni, il significato e l’estetica contemporanea di questo progetto siano stati compresi e selezionati per ADI Design Index».