A chiusura della settimana dell’arte torinese, quello che resta è sempre la scia delle polemiche. Anche quest’anno non si sono fatte attendere: a far discutere questa volta è l’opera dell’artista italo-argentino Javier Scordato che raffigura la premier Giorgia Meloni con un fascio littorio e una svastica sulla spalla, ispirata alle veneri moderne della pittrice polacca Tamara de Lempicka.

Non è la prima volta che l’artista si presenta con un’opera il cui contenuto desta feroci critiche da parte della politica. Già nel 2017, nell’ambito di Paratissima, aveva fatto scalpore, per poi essere rimosso, un dipinto con l’ex sindaco Piero Fassino nudo e i volti dei due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone al posto delle parti intime.

Nazi-one (taboo istituzionale), il dipinto proposto nell’ambito di The Others viene così descritto dall’artista in un post su Facebook: «il führer del consiglio si svela in novecentesco deshabillé in quel di The Others c/o lo stand del collettivo NOT4 ispirato al tema del “velato rivelato”. Viviamo in un Paese in cui la democrazia è nata dalla lotta della Resistenza e pare incredibile che il governo attuale consideri l’antifascismo e questi principi come dei tabù, è una cosa imbarazzante», ha spiegato Scordato.

Le reazioni non sono tardate, in una nota stampa Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, ha dichiarato: «La differenza tra arte e propaganda è la stessa che c’è tra un artista e un guitto. Quando chi si crede artista non ha argomenti validi o idee brillanti, scade nella banalità: è il caso di Javier Scordato che in una fiera a Torino esibisce un quadro raffigurante la presidente Meloni con tatuata fascio littorio e svastica. Ognuno sceglie il ruolo che più gli è congeniale: peccato che l’irrilevanza del comunicare possa semmai risultare penosamente ingiuriosa. Un modo come un altro per un signor nessuno di tentare di mostrarsi qualcuno, confermando come anche in questo caso chi crede di essere un dritto finisce per mostrarsi altro. Magari storto».