La nuova edizione della Torino Art Week presenta un calendario fitto. Giunta alla sua terza ricorrenza, la manifestazione prevede mostre ed eventi all’insegna dell’arte contemporanea inaugurati nei mesi scorsi. Ampio spazio è poi dedicato alle fiere, da Artissima a The Others, che si svolgeranno dal 1 al 5.

Se il programma della Torino Art Week si svolge dal 1 al 5 novembre 2023, le mostre promosse dalla manifestazione vanno ben oltre la settimana dell’arte. Tra queste, la personale di Sara Enrico, Tainted Lovers, presentata il 3 novembre e aperta al pubblico fino al 10 dicembre presso Binario 2 di OGR Torino. Nello stesso giorno, OGR inaugura anche una seconda mostra presso Binario 1: Metronome di Sarah Sze sarà invece visitabile fino all’11 febbraio 2024.

Michelangelo Pistoletto, La mela reintegrata (TheReinstatedApple), 2007-2019, photo Alessandro Lacirasella, © Courtesy Cittadellarte

Altro scenario della Torino Art Week è il Castello di Rivoli, dove fino al 28 gennaio 2024 sarà aperta al pubblico la mostra Michelangelo Pistoletto. Molti di uno, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria. A Pick Gallery ha invece inaugurato due mostre lo scorso 1 novembre: Street View, in cui in un percorso a cura di Valentina Muzi i due artisti Marco De Rosa e Christophe Constantin indagano i segni del contemporaneo, e Sulla Materia e l’Energia con Hannah Rowan e Stefano Cagol, proposta da C+N Gallery CANEPANERI.

Molte altre le istituzioni che ospitano le mostre promosse dalla Torino Art Week, dalla Galleria Umberto Benappi che lo scorso 28 ottobre ha inaugurato KOUNELLIS / NITSCH. The theatral moment curata da Lóránd Hegyi, a Riccardo Costantini Contemporary, in cui sarà aperta al pubblico fino all’11 novembre la mostra di Gianni Colosimo e Luisa Bruni intitolata Don Yuan – C’è del latte e del miele sotto la tua lingua, a cura di Marco Enrico Giacomelli.

Gianni Colosimo and Luisa Bruni, Don Yuan – C’è del latte e del miele sotto la tua lingua, installation view, 2023, photo Renato Ghiazza, © Courtesy TAG Torino Art Galleries

Vario anche il panorama delle fiere. Il principale appuntamento è quello di Artissima, che giunge quest’anno alla sua trentesima edizione con la direzione da Luigi Fassi. In programma dal 3 al 5 novembre, con una preview il 2, la fiera raduna 181 gallerie da tutto il mondo con il tema Relations of care, concetto approntato dall’antropologo brasiliano Renzo Taddei.

Accanto alla fiera principale ci sono poi quelle collaterali, offrendo un focus molto ampio. Ad aprire la settimana è Apart Fair, che propone antiquariato di alto bordo, mentre Flashback unisce antico, moderno e contemporaneo. Accanto a queste si presentano poi le più giovani The Others e Umbertissima, mentre Paratissima si prepara alla sua ultima edizione.

Al centro della settimana delle arti è presente anche la questione della rigenerazione urbana. In corso fino al 5 novembre, Diffusissima ha come obiettivo la riscrittura semantica dei luoghi e una loro reinterpretazione. Con eventi di ogni tipo, dalle mostre alle performance, Diffusissima raduna gli artisti in più di 75 luoghi della città.

info: torinoartweek.com