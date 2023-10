Solar Dogs è una mostra che ragiona sull’idea di doppio. Sperimentando il rapporto tra realtà e finzione, inteso come condizione chiave dell’esperienza contemporanea, l’esposizione collettiva di undici artisti si concentra sulle zone d’ombra lasciate e costruite da questa relazione, dando luogo a una lettura critica dell’immagine del presente. Curata da Caterina Taurelli Salimbeni, la mostra verrà inaugurata presso Spazio In Situ venerdì 27 ottobre e rimarrà aperta al pubblico fino al 30 novembre.

Francesco Andreozzi, Sveva Angeletti, Alessandra Cecchini, Francesca Cornacchini, Marco De Rosa, Federica Di Pietrantonio, Chiara Fantaccione, Andrea Frosolini, Giulia Gaibisso, Daniele Sciacca e Guendalina Urbani sono gli artisti che hanno preso parte a questa indagine. Nel giorno dell’inaugurazione, alle loro opere si accostano due performance: alle ore 19 quella di Andrea Frosolini e alle ore 20 quella di Francesca Cornacchini.

Il doppio è al centro della riflessione proposta dalla mostra, il cui titolo si riferisce al “cane solare” – o parelio –, un raro fenomeno ottico che crea l’illusione di due soli nel cielo. Una linea di ricerca, questa, rafforzata dal testo L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares, a cui Solar Dogs è liberamente ispirata. A partire dal testo, in cui l’apparizione di due soli fa dubitare l’autore di ciò che vede, la collettiva si carica di una componente narrativa e tematica che ha portato gli artisti ad esplorare traiettorie formali e semantiche senza una predeterminazione precisa.

Il testo e il titolo forniscono quindi alla mostra una meta-narrazione, in cui le opere – appositamente ideate per l’occasione – conducono il pubblico in una dimensione fittizia, dominata dal perturbante. I lavori si trovano così fuori dal tempo e dallo spazio, innescando riflessioni dall’esterno sull’interazione tra opposti, dall’immagine all’identità, tra la vita e la morte.

Conducendo la mostra un’indagine sul presente, inteso come un film, un altro elemento toccato è il rapporto tra virtualità e identità collettiva e individuale e sulle modalità di costruzione di queste ultime.

Solar Dogs

Dal 27 ottobre al 30 novembre 2023

Spazio In Situ – Via San Biagio Platani 7 – Roma

info: spazioinsitu.it